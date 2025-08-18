Los bancos, en el punto de mira

El Ibex 35 inicia la jornada con leves descensos, mostrando incertidumbre sobre si podrá mantener la tendencia positiva que lo ha impulsado a niveles no vistos desde diciembre de 2007. Las entidades financieras están ejerciendo de freno en la evolución del Ibex. Ante la escasa actividad corporativa, los mercados centran su atención en las negociaciones relacionadas con Ucrania, mientras se aproxima el esperado Simposio de Jackson Hole. La expectativa de una posible bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre, tema central del próximo Simposio de Jackson Hole, ha generado inquietud en el sector bancario, que tradicionalmente se beneficia de tipos más altos por el margen de intereses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El comportamiento reciente sugiere que Santander, BBVA y CaixaBank están mostrando una evolución más débil que otros componentes del índice. Esta presión se explica por distintas razones: Temor a recortes de tipos: La posibilidad de que Jerome Powell anuncie un giro dovish en Jackson Hole ha reducido las expectativas de rentabilidad futura para los bancos.

Incertidumbre geopolítica: Las negociaciones sobre Ucrania, tras la reunión entre Trump y Putin, y el próximo encuentro entre Zelenski y líderes occidentales, añaden volatilidad a los mercados europeos, especialmente a los más expuestos a riesgo país.

Rotación sectorial: Los inversores están desplazando posiciones hacia sectores más defensivos o tecnológicos, que han mostrado mayor resiliencia en los últimos trimestres. El mercado no sólo se centrará en si Powell se inclina por la posibilidad de un recorte de tipos en septiembre, sino que también seguirá de cerca los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra y de la presidenta del BCE", señala Michael Brown, analista de Pepperstone

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.