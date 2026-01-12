La temporada de resultados financieros en Estados Unidos apenas comienza, con los primeros informes de los bancos más grandes. Tras un 2025 excepcionalmente sólido, en el que el sector bancario alcanzó récords casi históricos de beneficios e ingresos, los mercados entran en este período con grandes expectativas y una atención minuciosa a los detalles. El año pasado demostró que los bancos pueden combinar con éxito varios factores favorables simultáneamente. La sólida actividad de banca de inversión y los servicios de asesoría impulsaron los ingresos por comisiones, mientras que el creciente número de fusiones y adquisiciones y los altos volúmenes de negociación impulsaron el crecimiento de los ingresos. El margen neto por intereses (NII), la diferencia entre los intereses devengados por préstamos y el coste de los depósitos, se mantuvo estable, lo que proporciona una base sólida para el rendimiento operativo.

Tras un aumento del 30-50% en las acciones de los bancos estadounidenses en 2025, los inversores se acercan a la temporada de resultados con grandes expectativas. La elevada base de comparación implica que cualquier decepción podría desencadenar una fuerte reacción del mercado, mientras que superar las previsiones requerirá no solo sólidos resultados operativos, sino también un mensaje claro y positivo de la dirección sobre las perspectivas de ingresos y rentabilidad. El consenso del mercado anticipa un crecimiento del BPA de aproximadamente el 8% interanual y un margen de interés neto (NIM) del 2,40%. Igualmente importante, los resultados de bancos como JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley proporcionarán información anticipada sobre la situación de los consumidores estadounidenses.

Tendencias actuales de la banca

La tendencia más notable en el sector es el crecimiento continuo de los ingresos por banca de inversión y trading. Los bancos que gestionan las mayores fusiones y adquisiciones se benefician del aumento de las comisiones por transacción, y la participación de estos segmentos en los ingresos totales continúa aumentando.

El segundo factor clave sigue siendo el margen de intereses neto (NII), la diferencia entre los intereses devengados por préstamos, créditos e inversiones y los intereses pagados a los clientes por depósitos y otros pasivos. Un NII estable y creciente en 2025 se vio impulsado por una cartera de préstamos en expansión y unas condiciones de mercado favorables.

La tercera tendencia es mantener una cartera de préstamos de alta calidad. A pesar del aumento de la deuda de consumo y corporativa, los bancos han mantenido bajos los índices de morosidad y una sólida solvencia, lo que les permite invertir con seguridad en segmentos estratégicos de negocio.

Actualmente, los inversores se mantienen optimistas, pero cautelosos. Las acciones de importantes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo han subido varias decenas de puntos porcentuales en los últimos meses, acercándose a máximos históricos. Incluso pequeñas decepciones en los resultados podrían provocar una corrección de precios.

¿Qué esperar de los resultados de los bancos?

En este escenario, los analistas esperan que la mayoría de los bancos más grandes presenten un crecimiento interanual de los ingresos y las ganancias por acción (BPA) en el cuarto trimestre de 2025. Los factores impulsores incluirán un mayor margen neto por intereses, una mayor actividad de banca de inversión y el mantenimiento de una cartera de préstamos de alta calidad. La elevada base de comparación implica que superar las expectativas requerirá sólidos resultados operativos y un mensaje claro de la dirección.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase es considerado el referente del sector bancario. El consenso del mercado espera un BPA de alrededor de $4,91 e ingresos de $46.170 millones. El banco cuenta con una sólida posición tanto en banca de inversión como de consumo, lo que hace que sus resultados sean objeto de un seguimiento minucioso. El crecimiento se sustenta en la estabilidad de los ingresos netos por intereses y la actividad en operaciones bursátiles y fusiones y adquisiciones. La eficiencia operativa y el control de costes demuestran la capacidad de JPMorgan para mantener una alta rentabilidad incluso en un contexto de volatilidad del mercado. Las directrices de la dirección sobre los planes futuros de préstamo y la estrategia de inversión serán clave para la reacción del mercado.

Bank of America

Bank of America se encuentra entre los principales beneficiarios del crecimiento del margen neto de intereses (NII) en 2025. El consenso estima un BPA de $0,96 con ingresos de $27.550 millones. El banco continúa centrándose en la banca corporativa y comercial, con un mayor volumen de transacciones que impulsa el crecimiento de los ingresos. Las mejoras en la eficiencia operativa, incluyendo la reducción de costes administrativos y la digitalización, aumentan la probabilidad de superar las previsiones. Los inversores también supervisarán la calidad de la cartera de préstamos, lo cual es crucial ante posibles subidas de tipos de interés o volatilidad económica.

Citigroup

Citigroup aún se encuentra en proceso de transformación, y el próximo trimestre pondrá a prueba su estrategia. El consenso prevé un BPA de alrededor de 1,78 dólares e ingresos de 20.550 millones de dólares. El crecimiento se verá respaldado por la expansión en banca de inversión y asesoría corporativa, fuentes de ingresos cada vez más importantes. Los inversores seguirán de cerca el mantenimiento de márgenes elevados en segmentos estratégicos y el equilibrio de ingresos estables con inversiones en tecnología y nuevos productos.

Wells Fargo

Wells Fargo proyecta un BPA de 1,66 dólares con ingresos de 21.600 millones de dólares. Tras un período de reconstrucción y mejoras operativas, el banco se centra en un crecimiento constante gracias a las comisiones por transacción y los servicios al consumidor. Mantener una cartera de préstamos de alta calidad es crucial, ya que

Un ligero aumento del riesgo crediticio podría afectar los resultados. Los inversores también supervisarán los esfuerzos de digitalización y las mejoras en la experiencia del cliente, lo que podría aumentar los ingresos a medio plazo.

Goldman Sachs

Goldman Sachs podría mantener un BPA cercano al nivel del año pasado, con un consenso de 11,62 dólares e ingresos de 14.500 millones de dólares. Si bien se beneficia de una base de comparación elevada, su sólida posición en banca de inversión y gestión patrimonial ofrece oportunidades para un mayor crecimiento en comisiones. El rendimiento comercial, el impacto de las transacciones de fusiones y adquisiciones, y las directrices de la dirección sobre estrategia de inversión y dividendos influirán en la percepción de los inversores.

Morgan Stanley

Morgan Stanley prevé un aumento interanual del BPA de alrededor del 8%, hasta los 2,41 dólares, con ingresos de 17.720 millones de dólares. La estabilidad de los ingresos por gestión patrimonial y la solidez del segmento de inversión respaldan la estabilidad de los resultados. Además, la expansión de los servicios digitales y la gestión de activos podría impulsar los ingresos por comisiones. La eficiencia operativa, el control de costes y una cartera de préstamos estable aumentan la probabilidad de cumplir o superar las expectativas de los inversores.

Los resultados de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley brindarán información sobre la salud del consumidor, el crecimiento de los préstamos y la confianza del mercado. La próxima temporada de resultados revelará si 2025 fue un año excepcional o el inicio de una nueva fase de crecimiento sostenido en el sector bancario estadounidense.