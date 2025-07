Los beneficios de General Motors caen por los aranceles

General Motors ha presentado sus resultados trimestrales, y las consecuencias de la guerra arancelaria se han dejado notar. De momento el mercado está castigando las cifras publicadas por la empresa y las acciones de General Motors bajan en estos momentos un 7%. Los aranceles se hacen notar La compañía ha publicado que ha sufrido una caída de sus beneficios de 1.100 millones de dólares por los aranceles y no reveló ningún plan nuevo para una solución a corto plazo para volver a los niveles previos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil De momento General Motors ha decidido no aumentar los precios de venta lo suficiente como para recuperar los costes arancelarios, sino que ha optado por absorber el impacto recortando costes y repatriando parte de la producción. En el anuncio del mes pasado, GM anunció que invertirá 4 mil millones de dólares para aumentar la producción en sus fábricas de Michigan, Kansas y Tennessee. Parte de esta inversión incluye la fabricación de más SUV pequeños y camionetas grandes en Estados Unidos, en lugar de México, lo que supondrá un fuerte gasto en los próximos meses. Los vehículos fabricados por la empresa en México, o en otros de sus principales socios como son Canadá, o Corea del Sur, se han visto afectados por los aranceles, mientras que elementos clave para la fabricación de los vehículos como ocurre con el acero o el aluminio también han subido con fuerza, perjudicando los números de General Motors. Otro de los motivos que ha llevado a estos datos, ha sido la acumulación de inventario de vehículos eléctricos, que perderán las ayudas del gobierno bajo la reciente ley aprobada por Trump, y que fue muy criticada por los defensores del sector, como el propio Elon Musk. Crecimiento notable en China El fabricante de automóviles con sede en Detroit anunció unos beneficios por acción de 2,53 dólares, superiores a la previsión de consenso de Bloomberg de 2,33 dólares, pero inferiores a los 3,06 dólares del año anterior. Además la empresa incrementó las ventas de vehículos en EE. UU. durante el trimestre a pesar del aumento de aranceles y logró su segundo trimestre consecutivo de beneficios en China, que mejoraron en 175 millones de dólares con respecto al año anterior. Sin embargo, el beneficio neto disminuyó un 35%, hasta los 1.900 millones de dólares, en comparación con los 2.900 millones de dólares del segundo trimestre del año pasado. La compañía mantuvo su pronóstico actual de beneficios para todo el año en un rango de entre 10.000 y 12.500 millones de dólares. GM había recortado drásticamente su pronóstico para 2025 en mayo, reduciéndolo de la proyección inicial de enero de 15.700 millones de dólares este año.



