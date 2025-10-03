¡Los contratos de emisiones registran un fuerte alza! 📈🏭

Hoy, los contratos EUA registran un alza del 2,8%, marcando uno de los movimientos ascendentes más fuertes de las últimas semanas.

Conclusiones clave Hoy, los contratos EUA registran un alza del 2,8%, marcando uno de los movimientos ascendentes más fuertes de las últimas semanas. Los contratos de emisiones EUA (European Union Allowances) son instrumentos financieros que reflejan el coste de los derechos de emitir una tonelada de CO₂ bajo el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea.

El incremento de precios puede reflejar una mejora en las perspectivas industriales en Europa, ya que una mayor actividad económica suele implicar un mayor consumo de energía y, por tanto, más emisiones, lo que se traduce en una creciente demanda de derechos de emisión.

En una perspectiva más amplia, los contratos de emisiones mantienen una tendencia alcista a largo plazo. Sus precios han venido aumentando de manera sistemática durante varios años, acompañados por un volumen de negociación claramente creciente.

En una perspectiva más amplia, los contratos de emisiones mantienen una tendencia alcista a largo plazo. Sus precios han venido aumentando de manera sistemática durante varios años, acompañados por un volumen de negociación claramente creciente. EMISS (D1) Fuente: xStation5

