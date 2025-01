Los datos chinos pesan sobre las acciones europeas ⌚

Los índices bursátiles europeos han empezado el año con subidas, aunque la magnitud de esos impulsos se ha borrado en gran medida. El DAX crece un 0,2% en términos intradiarios, mientras que el FTSE100 del Reino Unido se impulsa un 0,3%. Por otro lado, el CAC40 no ha mostrado buenos resultados y ha cedido un 0,5% en medio de las caídas de las valoraciones de las principales empresas de moda. Por la tarde, los inversores conocerán los datos de PMIs de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation El DAX40 detuvo su caída cerca de una importante zona de soporte definida por un máximo histórico roto hace 8 semanas. Además, esta cota oscila alrededor de la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). A medio plazo, es la reacción a estas dos zonas la que puede determinar si el Dax40 mantiene su tendencia general alcista. La zona de soporte más importante sigue siendo el máximo histórico de 20.500 puntos. Noticias del DAX40 El deterioro de la confianza en China, motivado por una lectura inferior a la esperada de los datos del índice PMI de manufactura de Caixin, provocó un retroceso en las empresas de bienes de lujo, que dependen en gran medida del estado de la economía china. La caída en el mercado en general subraya las preocupaciones de los inversores sobre la adversidad económica, a pesar de la promesa del presidente Xi Jinping de implementar políticas de crecimiento proactivas. Los débiles datos de manufactura y las preocupaciones sobre la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China empeoraron la confianza, y los pedidos de exportación se contrajeron por cuarta vez en cinco meses. Fuente: xStation Por la misma razón, se observa un sentimiento débil en el mercado automovilístico. Los gigantes alemanes de la industria, bajo la presión del crecimiento dinámico del sector de vehículos eléctricos y el debilitamiento de la demanda de los chinos de alto poder adquisitivo, erosionan la confianza de los inversores. Las ventas chinas representan el 30% de los beneficios antes de impuestos de los fabricantes alemanes en 2024. Fuente: xStation

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.