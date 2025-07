Resumen diario: Los índices se estabilizan antes de la temporada de beneficios; el petróleo cae más de un 2 %.

Los índices estadounidenses registran leves alzas hoy. El S&P 500 sube cerca de un 0,2 %, el Dow Jones avanza poco más de un 0,1 %, y tanto el Nasdaq como el Russell 2000 repuntan en torno al 0,4 %.

Mañana , los bancos estadounidenses darán inicio a la temporada de presentación de beneficios empresariales . JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup publicarán sus resultados antes de la apertura del mercado. Los inversores estarán también atentos a los resultados de BlackRock .

Boeing cae alrededor de un 1,4 % tras divulgarse los resultados de la investigación sobre el accidente del vuelo Air India 171 . Las conclusiones apuntan a un fallo de seguridad vinculado al diseño o fabricación del componente que provocó el incendio del motor.

Los mercados europeos operan mixtos hoy. El DAX 40 alemán cae un 0,4 %, el CAC 40 francés baja un 0,3 %, y el SMI suizo se mantiene sin cambios. Se observa un desempeño mucho más sólido en el FTSE 100 británico, que sube un 0,6 %, y en el FTSE MIB italiano, que avanza un 0,5 %.

Los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años retroceden ligeramente un 0,4 % al comienzo de la semana, tras avances desde principios de mes.

En el mercado de metales preciosos , predominan las correcciones. El paladio (-1,6 %) y el platino (-1,4 %) registran las mayores caídas. El oro se mantiene relativamente estable (-0,2 %), mientras que la plata retrocede apenas un 0,4 %.

Entre las divisas del G10 , el dólar estadounidense sigue mostrando fortaleza, subiendo un 0,3 % y siendo la única moneda del grupo en apreciarse hoy. El dólar neozelandés (-0,8 %) y la corona sueca (-0,6 %) son las más débiles.

El gas natural registra una sólida jornada, subiendo un 3,5 % ante el aumento de la demanda en Asia, donde las temperaturas alcanzan niveles récord.

El petróleo cae más de un 2 % debido a que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tomado medidas para reducir la dependencia del crudo ruso en el mercado internacional.

El próximo lunes 14 de julio , la Unión Europea alcanzará un acuerdo sobre el 18.º paquete de sanciones contra Rusia , que incluirá una reducción del precio máximo del crudo ruso .

Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles del 10 % a productos rusos , pero que quedarán suspendidos durante 50 días .

Los mercados de criptomonedas también operan con tono positivo hoy. El Bitcoin gana casi un 1 % en la jornada intradía, mientras que el Ethereum suma un 1,38 %.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.