Los futuros del café rebotan impulsados por la sequía en Brasil 📈

Conclusiones clave El contrato de café acumula tres sesiones consecutivas de alzas, sustentado por el temor a la sequía en Brasil.

Los futuros del café en ICE están registrando un rebote tras una serie de caídas pronunciadas. Los precios del arábica en Nueva York avanzan ante la renovada preocupación por las condiciones de sequía en Brasil, mientras que el robusta negociado en Londres vuelve a estar bajo presión por el retorno del clima seco y la reanudación de la cosecha en Dak Lak, Vietnam. El contrato de café acumula tres sesiones consecutivas de alzas, sustentado por el temor a la sequía en Brasil.

En Minas Gerais, las precipitaciones se sitúan actualmente en solo 49% del promedio histórico.



Factores clave del mercado EE. UU. elimina aranceles al café brasileño: el arancel del 40% sobre las importaciones de café de Brasil fue retirado, lo que podría impulsar las exportaciones hacia el mayor mercado consumidor del mundo.

el arancel del 40% sobre las importaciones de café de Brasil fue retirado, lo que podría impulsar las exportaciones hacia el mayor mercado consumidor del mundo. El mercado sigue en déficit: los bajos inventarios de arábica y la oferta ajustada respaldan los fundamentos de largo plazo.

los bajos inventarios de arábica y la oferta ajustada respaldan los fundamentos de largo plazo. La Niña como riesgo de fondo: l os inversores deben considerar los posibles impactos climáticos de La Niña en las próximas cosechas.

os inversores deben considerar los posibles impactos climáticos de La Niña en las próximas cosechas. Repunte de existencias certificadas: las existencias de arábica certificada en ICE subieron por encima de 405.000 sacos, aunque siguen cerca de mínimos de varios años.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.