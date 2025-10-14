El precio superó con éxito un nivel clave de resistencia técnica, apuntando ahora a una zona de fuerte oferta entre 420 y 430 centavos por libra.

El repunte se debe al temor a una sequía en Brasil (riesgo de La Niña) durante el período crítico de floración y a la caída de los inventarios de ICE a su mínimo en un año y medio

Los futuros del café registran subidas cercanas al 5%, superando los 400 centavos por libra por primera vez desde el 17 de septiembre. Un catalizador alcista ya se evidenció durante la sesión de ayer, impulsado por la persistente preocupación por la escasez de lluvias en Brasil. La escasez de precipitaciones durante el período crítico de floración amenaza con reducir significativamente las perspectivas de producción para la próxima temporada.

A estas perspectivas alcistas se suma la disminución de los inventarios de café certificado por el ICE, que han alcanzado sus niveles más bajos en un año y medio. Para agravar la escasez de suministro, Estados Unidos continúa evitando abastecerse de café brasileño debido a la persistencia de un arancel de importación del 50%.

Para intensificar aún más los temores sobre la oferta, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) aumentó el mes pasado la probabilidad de un evento severo de La Niña al 71%. Este fenómeno podría provocar una sequía generalizada en Brasil en los próximos meses, lo que podría limitar aún más la cosecha de la próxima temporada.

El precio del Arábica ha subido aproximadamente un 5% hoy, superando con éxito la resistencia del 23,6% de retroceso de Fibonacci de la última gran onda ascendente. Se identifica una fuerte zona de oferta en el rango de 420 a 430 centavos por libra. Los máximos históricos registrados en febrero se sitúan ligeramente por encima del nivel de 430 centavos.

Precio del café