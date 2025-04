Los índices asiáticos se mantienen al alza

Los mercados financieros dan continuidad a las subidas. Los índices asiáticos repuntan tras el cierre al alza de Wall Street de ayer. El Nikkei japonés sube un 1%, el Hang Seng lo hace un 0,1% y el Kospi un 1,05%. Por su parte, los futuros apuntan a una apertura plana en Europa, con el Dax40 bajando un 0,04% en el premercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Política monetaria Bostic, de la Fed, señaló que la economía estadounidense se encuentra actualmente en una situación precaria ante los cambios arancelarios. También afirmó que la inflación se mantiene alta y el mercado laboral sigue ajustándose. Estos comentarios ensombrecen la narrativa de recorte de tipos a corto plazo de la Fed. Entre las divisas individuales, las de mejor rendimiento son las de las Antípodas. Las de peor rendimiento son el yen japonés y el franco suizo. Las actas de la reunión de abril del Banco de la Reserva de Australia revelaron un cambio hacia una mayor flexibilización, lo que allana el camino para un recorte de tipos en su reunión de mayo. Los responsables políticos destacaron los crecientes riesgos globales derivados de los cambios arancelarios en EE. UU. y enfatizaron la importancia de no socavar el progreso en materia de inflación actuando demasiado pronto. El RBA afirmó que el mercado laboral no estaba tan ajustado como se pensaba y que el crecimiento salarial podría seguir desacelerándose. El Secretario de Comercio de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre las implicaciones para la seguridad nacional de las importaciones de productos farmacéuticos, lo que allana el camino para próximas subidas arancelarios en el sector. Otros mercados La confianza en las materias primas es optimista. El oro sube hoy un 0,45% y cotiza cerca de sus máximos históricos. El gas natural también ha subido casi un 0,6%. Por otro lado, la preocupación por la economía mundial está presionando a la baja los precios del petróleo, que corrigen un 0,6%. El fabricante japonés de automóviles Nissan se dispone a recortar la producción de su modelo más vendido en Estados Unidos, el SUV Rogue, entre mayo y julio de este año en respuesta a los cambios arancelarios. La agenda económica se centra hoy en numerosos informes de inflación.También se publican los datos del ZEW de Alemania y del NY Empire de EE. UU. Por otro lado, Citigroup, Bank of America y Johnson & Johnson presentarán hoy sus resultados trimestrales.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.