- Caídas en los índices chinos
- El oro en nuevos máximos
- El Bitcoin rebota tras las caídas al inicio del fin de semana
- Caídas en los índices chinos
- El oro en nuevos máximos
- El Bitcoin rebota tras las caídas al inicio del fin de semana
Los índices bursátiles estadounidenses operarán hoy con normalidad, mientras que el mercado de bonos permanecerá cerrado por el Día de la Raza. Por su parte, los índices chinos sufren bajadas de entre el 1% y el 2,3%.
Tras amenazar el viernes con imponer aranceles del 100% a todos los productos chinos, Donald Trump suavizó su tono durante el fin de semana, lo que se considera parte de negociaciones más amplias. Goldman Sachs ahora espera una "confrontación controlada" en lugar de una escalada comercial. A pesar de esta distensión parcial del fin de semana, continúa el impulso en los metales preciosos. El oro sube un 1,3% hasta los 4.070$ por onza, mientras que la plata se dispara un 3,35% hasta los 51,65 dólares por onza.
Las exportaciones chinas de tierras raras cayeron un 31% intermensual en septiembre, alcanzando su nivel más bajo desde febrero, en medio de controles de exportación más estrictos. Al mismo tiempo, Estados Unidos planea comprar minerales críticos por valor de hasta 1.000 millones de dólares para reducir la dependencia de China, bajo la supervisión de la Agencia de Logística de Defensa.
El cierre del gobierno estadounidense ha entrado en su duodécimo día. El vicepresidente J.D. Vance advirtió sobre mayores recortes de empleos federales. Miles de trabajadores permanecen sin sueldo, todos los funcionarios excepto los considerados esenciales, junto a los congresistas y senadores.
Otros mercados
Las exportaciones chinas aumentaron un 8,3% interanual (el mayor aumento en seis meses) y las importaciones un 7,4% interanual (el mayor en 17 meses). Las importaciones mensuales récord de mineral de hierro y soja ponen de manifiesto la resiliencia de la demanda. El superávit comercial se situó en 90.500 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas debido al fuerte crecimiento de las importaciones.
Las criptomonedas rebotaron ayer tras las fuertes caídas del viernes. El descenso se revirtió con la publicación de Trump, que indicaba una desescalada. El Bitcoin repunta hasta rozar los 115.000 dólares (+5%), mientras que otras criptomonedas suben dos dígitos.
¡Powell impulsa la recuperación de los mercados! 📈 El euro al alza
¡El euro sube tras el discurso de Powell! 💶📈
El S&P 500 corrige medio punto en la apertura 📉
El barril de petróleo se desploma a su nivel más bajo desde mayo
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.