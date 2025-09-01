Al comienzo de una nueva semana, y el primer día de negociación de septiembre, los futuros de los índices estadounidenses se mantienen en calma, con movimientos limitados a alrededor del 0,05 %. Los mercados al contado estadounidenses permanecerán cerrados hoy por el festivo del Día del Trabajo.

La posible anulación de los aranceles puede impactar a los índices estadounidenses

Los inversores también están sopesando el impacto de un reciente fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos sobre los aranceles de la era Trump. El viernes, el tribunal votó por 7 a 4 que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump no cumplían plenamente con la ley. Los expertos argumentan que esto podría debilitar la posición negociadora de Estados Unidos en materia comercial. La decisión está suspendida hasta el 14 de octubre para permitir nuevas apelaciones. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema, pero por ahora, las probabilidades favorecen la anulación de la mayor parte de los aranceles, manteniendo solo los dirigidos a sectores específicos. Esto podría suponer un alivio para muchas empresas y mejorar las perspectivas de crecimiento económico.

Estacionalmente, septiembre suele ser el mes más débil para las acciones estadounidenses e históricamente conlleva la mayor presión vendedora del año.

Hasta ahora, sin embargo, el S&P 500 se ha mantenido relativamente bien, ganando un 9,3% en lo que va de año, además de un sólido desempeño en 2024.