El Ibex 35 empieza septiembre con caídas

El principal índice bursátil español, el Ibex 35, corrige un 0,1%, alejándose de la barrera de los 15.000 puntos. En una jornada sin la referencia de Wall Street —cerrado por el Día del Trabajo—, el Ibex se sitúa entre los peores comportamientos de Europa. Mientras tanto, los mercados europeos muestran un leve optimismo tras conocerse un dato positivo del PMI manufacturero, que alcanza los 50,7 puntos, su nivel más alto desde junio de 2022. En este entorno, el Euro Stoxx 50 sube un 0,25% y el FTSE MIB italiano lidera con un avance del 0,45%.

Ferrovial y Rovi destacan en el Ibex 35

Ferrovial brilla en el Ibex 35, dado que la compañía destaca por el impacto favorable de su programa de recompra de acciones, que ha impulsado su cotización cerca de un 40% desde su debut en el mercado estadounidense. Esta estrategia mejora su atractivo para los inversores norteamericanos, optimiza la composición del capital y eleva tanto el beneficio por acción como el valor teórico de sus títulos. En lo que va de 2025, sus acciones han subido un 15% y se sitúan apenas un 2% por debajo de sus máximos históricos.

Rovi suma un 1,65% en la sesión, respaldada por su prometedor portafolio de productos y su capacidad para diversificarse. A pesar de acumular una caída del 6,5% en lo que va de año, encadena seis semanas consecutivas de subidas, reflejo de una fuerte presión compradora. Solaria, por el contrario, lidera las caídas dentro del Ibex 35 retrocediendo un 4,3%, en una corrección esperada tras haber sido la mejor del índice en agosto, con una subida del 22%.

Más allá del Ibex 35, el oro sube un 0,8% en la jornada y supera los 3.500 dólares, acercándose a nuevos máximos históricos. Su ascenso se ve impulsado por la creciente tensión geopolítica, especialmente tras la cumbre en Pekín entre Putin, Xi Jinping y otros líderes asiáticos que buscan consolidar una alianza frente a Occidente. Este contexto, junto al agravamiento del conflicto en Ucrania, aleja la posibilidad de una resolución pacífica. En lo que va de año, el oro acumula una subida del 32%.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

