El Banco Santander se prepara para la compra de TSB

Santander UK, la división británica de Banco Santander, ha cancelado el dividendo para poder abordar la compra de TSB, la filial británica de Banco Sabadell, cuya venta por parte de la entidad catalana fue aprobada en junta de accionistas el pasado 6 de agosto. Esta decisión se ha tomado para gestionar adecuadamente la adquisición y el riesgo reputacional asociado a la operación, que forma parte de la estrategia del Banco Santander en el Reino Unido.

La compra de TSB fue acordada con Sabadell por un importe que inicialmente está en torno a 2.650 millones de libras, pero puede elevarse a cerca de 2.900 millones de libras (casi 3.400 millones de euros) al cierre de la operación en el primer trimestre de 2026. Sabadell planea repartir un dividendo extraordinario a sus accionistas con motivo de esta venta, mientras que Santander UK usa la cancelación del dividendo para financiar esta compra.

La compra de TSB elevará la rentabilidad del Santander

La compra de TSB por parte de Santander UK tendrá un impacto significativamente positivo en la rentabilidad del Banco Santander en el Reino Unido. Actualmente, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de Santander UK se encuentra en torno al 11%, y gracias a la adquisición y las sinergias esperadas, se prevé que esta rentabilidad aumente hasta el 16% para 2028, incluso con posibilidad de alcanzar un retorno del 20% sobre el capital invertido.

Esta mejora se apoya en varios factores clave:

La integración de TSB permitirá generar sinergias de costes estimadas en al menos 400 millones de libras (aproximadamente un 13% de los costes de la base combinada), mediante la optimización operativa y la aplicación de los estándares de eficiencia de Santander UK al negocio adquirido.

Santander UK se convertirá en uno de los bancos más importantes en el Reino Unido, ampliando su tamaño y base de clientes, lo que refuerza su posición competitiva.

La operación tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año y se estima una contribución del 4% en 2028.

A pesar de un coste de reestructuración previsto de unos 520 millones de libras, el grupo considera que la operación es estratégica y financieramente beneficiosa.

La compra permitirá a Santander UK mejorar su rentabilidad y eficiencia en un mercado maduro, considerado atractivo y clave para la diversificación geográfica del grupo Santander.

La adquisición de TSB debería fortalecer la rentabilidad y la posición de mercado de Santander UK, con un retorno esperado sobre el capital superior al 20%, y un incremento de la rentabilidad sobre recursos propios al 16% en 2028, desde el 11% actual. Además, se prevé que la integración contribuya con sinergias significativas que mejorarán la eficiencia y la generación de beneficios.

En la jornada de hoy, las acciones del Banco Santander en el parqué español se mantiene planas, sin subidas o caídas de gran envergadura. En el acumulado del año, no obstante, la entidad acumula una subida de más del 85%.

