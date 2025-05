Los índices europeos cotizan al alza

Los mercados europeos experimentaron una fuerte recuperación el lunes, con ganancias generalizadas en toda la región, gracias a la bienvenida de los inversores a la suspensión de las amenazas arancelarias estadounidenses y a la evolución positiva de sectores clave. El índice Eurostoxx 50 sube un 1,43%, hasta los 5.405,6 puntos, mientras que el Dax 40 se dispara un 1,70%, hasta los 24.050,3 puntos, lo que refleja un renovado optimismo tras la decisión del presidente Trump de extender el plazo de los aranceles de la UE hasta el 9 de julio. El repunte fue generalizado, con el AUT20 de Austria liderando las ganancias, con un aumento del 1,89%, hasta los 4.370 puntos, mientras que el NED25 de los Países Bajos avanzó un 1,08%, hasta los 929,25 puntos. El Cac40 de Francia avanzó un 1,43% hasta los 7.813,4 puntos, y el FTSE MIB de Italia subió un 1,28% hasta los 40.010, gracias al repunte de las acciones de los fabricantes de automóviles europeos tras las noticias sobre los aranceles, con Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen y Stellantis registrando sólidas subidas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice suizo sumó un 0,70% hasta los 12.301 puntos, mientras que el Ibex 35 mantiene su impulso positivo con un avance del 1,1% hasta los 14.257 puntos. El Wig 20 prolongó sus ganancias con un salto del 1,80% hasta los 2.769,6 puntos. En particular, el índice de volatilidad VSTOXX se desplomó un 7,07% hasta los 19,73 puntos, lo que indica una menor ansiedad en el mercado tras el aplazamiento de la amenaza arancelaria inmediata. Sin embargo, se mantiene elevado en comparación con sus mínimos recientes, lo que sugiere que los inversores se muestran cautelosos ante las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y la UE. Cotización del Dax 40 El Dax 40 realiza un nuevo ataque a máximos mientras se mantiene por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días, ambos como soportes clave. Los alcistas buscarán mantener el impulso por encima de los máximos recientes para confirmar la ruptura, mientras que los bajistas podrían intentar impulsar el índice por debajo de esos niveles, con la media móvil simple (SMA) de 50 días como objetivo a corto plazo. El RSI se mueve ligeramente por debajo de la zona de sobrecompra, lo que indica una posible desaceleración del impulso alcista. Mientras tanto, el MACD comienza a estrecharse, lo que indica cautela, ya que la presión de compra podría estar perdiendo fuerza. Fuente: xStation Noticias corporativas Las acciones de los fabricantes de automóviles europeos subieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera hasta el 9 de julio el plazo para imponer aranceles del 50% a los productos de la UE, lo que supuso un alivio para el sector en medio de las negociaciones comerciales en curso. Mercedes-Benz llegó a subir un 2,3%, BMW un 2,3%, Volkswagen un 2%, Stellantis un 3,3% y Renault un 1,1% , mientras que el índice Stoxx 600 Autos and Parts subió un 1,1%, ya que los inversores acogieron con satisfacción la suspensión de lo que habría afectado a 321.000 millones de dólares en el comercio entre EE. UU. y la UE.

Las acciones de SAP registraron una ligera variación, ya que BlackRock redujo su posición total de derechos de voto del 6,68% al 6,61%, según un informe del 26 de mayo . Por otro lado, el gigante alemán del software anunció una alianza con Capgemini y el desarrollador francés de inteligencia artificial Mistral AI para ofrecer soluciones de inteligencia artificial generativa para industrias reguladas, aprovechando la Plataforma Tecnológica Empresarial de SAP para desarrollar una biblioteca de más de 50 casos de uso de inteligencia artificial prediseñados para optimizar las operaciones comerciales. Las acciones de Airbus subieron tras el anuncio de VietJet Aviation de duplicar su pedido de aviones de fuselaje ancho, adquiriendo 20 aviones A330-900neo adicionales por un valor de 7.500 millones de dólares a precio de catálogo durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Vietnam. El acuerdo eleva la cartera de pedidos de Airbus de VietJet a casi 140 aviones, mientras la aerolínea vietnamita amplía sus capacidades de larga distancia. Sin embargo, la aerolínea enfrenta presiones financieras tras incumplir un pago de 60,5 millones de dólares ordenado judicialmente a su acreedor, FitzWalter Capital.

Las acciones asiáticas de vehículos eléctricos cayeron drásticamente después de que el gigante chino de vehículos eléctricos, BYD, redujera sus precios hasta un 34% la semana pasada, lo que intensificó la competencia de precios en el sector y desencadenó amplias liquidaciones entre los fabricantes de automóviles rivales de la región, ante la preocupación de los inversores por la compresión de márgenes y las disputas por la cuota de mercado en el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos. Fuente: Bloomberg Financial LP

