Los índices mundiales se desploman tras el lanzamiento de ataques aéreos israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán, lo que generó temores de un conflicto más amplio. El ataque aéreo a gran escala contra Irán tuvo como objetivo atacar instalaciones nucleares, emplazamientos de misiles y bases militares, matando a altos comandantes y científicos iraníes. Teherán prometió duras represalias, y se reportaron incursiones tempranas con drones. Israel declaró el estado de emergencia. El ataque frustró las próximas conversaciones nucleares y agravó drásticamente las tensiones regionales, lo que provocó llamados internacionales a la desescalada ante el temor de un conflicto más amplio. Washington se distanció, instando a la calma y protegiendo sus activos regionales.

El petróleo se dispara tras el ataque de Israel a Irán Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron por cuarto día consecutivo, ya que la moderación de la inflación y los datos laborales impulsaron los bonos. Las tensiones geopolíticas y los planes arancelarios de Trump impulsaron la demanda de activos refugio. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó dos puntos básicos, hasta el 4,34%. Las acciones de Asia y el Pacífico también registraron pérdidas, ya que los inversores se apresuraron a buscar refugios seguros como los bonos del Tesoro y el oro, anticipando la respuesta de Irán y una posible escalada de la crisis. El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,1%; el Topix de Japón cayó un 1%, el S&P/ASX 200 de Australia un 0,4%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,7% y el Composite de Shanghái un 0,7%. Los precios del petróleo subieron un 9%, marcando el mayor incremento en más de tres años, después de que el ataque de Israel contra Irán aumentara los riesgos geopolíticos. Los inversores temen interrupciones del suministro de un exportador clave de crudo. La curva de futuros del petróleo se empinó, lo que indica preocupaciones a largo plazo. Los participantes del mercado se preparan para la volatilidad, ya que las tensiones amenazan la estabilidad regional en general. Mercado de divisas El dólar estadounidense se recupera ligeramente debido a la extrema aversión al riesgo. El franco suizo se fortaleció frente al dólar estadounidense, con el USD/CHF cayendo hasta un 0,6% hasta 0,8056, su nivel más bajo desde abril, antes de revertir parcialmente las pérdidas. El euro cayó un 0,5% hasta 1,1523 dólares, y la libra esterlina se depreció un 0,6% hasta 1,3537 dólares. Las divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano y el neozelandés, fueron las más afectadas, ya que los inversores redujeron sus posiciones de riesgo. El AUD/USD y el NZD/USD cayeron un 1,2% y un 1,1%, respectivamente. Las criptomonedas se vieron presionadas: el bitcoin cayó un 1,6% hasta los 104.271 dólares, y el ether un 4,7% hasta los 2.517 dólares.

