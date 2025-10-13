Conclusiones clave El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que Estados Unidos ha "rechazado enérgicamente" los controles de exportación de China.

Confirmó una "comunicación sustancial" y una serie de reuniones a nivel de personal con representantes de Pekín y sus aliados, incluida la India.

Tras sus declaraciones, los futuros estadounidenses perdieron parte de sus subidas: el S&P 500 sube un 1,00 %.

El optimismo del mercado disminuyó ligeramente después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarara que Estados Unidos había "rechazado con firmeza" las nuevas restricciones a las exportaciones de China. Si bien aún no se han tomado medidas firmes de represalia, Estados Unidos dejó abierta la opción de actuar "con mayor agresividad" si fuera necesario. Bessent pone a tiro al S&P 500 No obstante, Bessent hizo hincapié en la continuidad del diálogo, el apoyo de los aliados (incluida India) y la confianza en que las tensiones puedan aliviarse antes de la fecha límite del 1 de noviembre. Los inversores consideraron su tono dispar, lo que moderó las esperanzas previas de una rápida resolución. Sus comentarios reforzaron la opinión de que ambas partes siguen lejos de una desescalada, a pesar de la reunión prevista entre Trump y Xi para finales de este mes. Bessent también añadió que el cierre del gobierno estadounidense está empezando a tener un impacto real en la economía estadounidense. Tras sus declaraciones, los futuros de los índices estadounidenses y chinos retrocedieron, perdiendo parte de sus ganancias intradía. Gráfico de 15 minutos del S&P 500 Fuente: Plataforma de XTB

