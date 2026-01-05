A nivel de índices, las bolsas no han mostrado todavía ningún gran cambio de panorama. El Ibex 35 cerró un 2025 récord, siendo el segundo mejor de su historia. Sin embargo, a nivel geopolítico hemos tenido un evento que si bien era esperado por algunos, no deja de ser impactante: la captura de Nicolás Maduro. Os recordamos que podéis leer la tesis sobre el Ibex 35 pinchando aquí.

Situación del Ibex 35

El Ibex 35 cerró el 2025 con una rentabilidad anualizada a 3 años del 33%, lo que le coloca como el cuarto mejor periodo de 3 años de su historia tan solo superado por los años noventa. Esto le ha dejado en valoraciones muy exigentes. En concreto, su actual PER forward es de 13,7 veces y aunque parezca reducido, está un 21,6% por encima de su media de los últimos 3 años, un 11,3% por encima de la de los últimos 5 años, un 9,1% por encima de su media de los últimos 10 años y un 17,5% por encima de la media desde 2006. Es decir, para justificar la valoración actual del selectivo tenemos que descontar un mejor escenario que en los últimos 10 o 20 años. Si bien hay argumentos a favor, creemos que la banca no cumple con este criterio, para los últimos 3 años, lo que dejará al selectivo bastante huérfano de catalizadores.

El mercado laboral de Estados Unidos sigue enfriándose

En Estados Unidos el foco sigue siendo la inflación y el mercado laboral. En ese sentido, la media de 4 meses de creación de empleo no agrícola de noviembre fue la más baja en más de un año, con tan solo 10.000 empleos gerente a los 217.000 con los que se cerró 2024. Además, si nos fijamos en el informe de ADP de nóminas privadas, la media de 3 meses muestra una caída de 4.333 puestos de trabajo, por lo que podemos decir que en Estados Unidos ya está habiendo cierta destrucción de empleo. Esto debería animar a la FED a bajar tipos, pero la inflación sigue más cerca del 3% que del 2%. Por su parte, el mercado descuenta con una probabilidad del 83% que se realizará al menos un recorte en la primera mitad del 2026, aunque el número de recortes es más incierto. Actualmente se descuenta un 41,6% de probabilidades de que se realice un recorte, un 31,7% que se realicen 2 recortes y tan solo un 8,8% de que los tipos se van a ubicar en el 2,75%-3% para final de junio. Todo ello en un año en el que Powell acaba mandato y previsiblemente la persona que ocupará la presidencia de la FED estará muy a favor de bajar tipos, debido a que será elegido por Trump y este ha presionado de manera reiterada para impulsar una política monetaria más expansiva. Por ello, aunque no pensamos que vayamos a ver más de 2 recortes en la primera mitad del año, quizás tengamos sorpresas en la segunda mitad.

Maduro es capturado

El evento de la semana pasada fue la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El dictador fue arrestado por las autoridades norteamericanas y llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Trump ha dibujado una hoja de ruta algo difusa para Venezuela, que parece que pasa por tener un gobierno de corte chavista en funciones, con Delcy Rodriguez al mando, hasta que se estabilice la situación. Es probable que en unos meses se convoquen unas elecciones en el país, pero este tipo de eventos es muy incierto y nos falta mucha información. En cualquier caso, lo que sí ha afirmado Trump es que las instalaciones petrolíferas serán explotadas por compañías estadounidenses. Recordemos que a pesar de que Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, con alrededor del 24% de las reservas de los países de la OPEP y más del 17% del total a nivel mundial. Sin embargo, la infrainversión y el amiguismo con la que se ha gestionado la industria en Venezuela ha provocado una infrautilización significativa. Este es otro factor bajista para el petróleo, puesto que aunque lleve tiempo, esto supone un incremento de la oferta en un contexto en el que ya hay exceso de producción. Si quieres saber qué empresas del Ibex 35 se pueden beneficiar de la caída de Maduro pincha aquí.

Eventos de la semana

Esta semana no tendremos grandes datos macro en Europa, donde conoceremos la confirmación de los datos de inflación de países como Alemania, Francia o España. Sin embargo, en Estados Unidos tendremos datos de empleo, con el informe ADP de diciembre y JOLTS de noviembre el miércoles, así como el informe de nóminas no agrícolas el viernes. Las expectativas son altas, ya que se esperan que se creen unos 55.000 puestos de trabajo, aunque es menor al dato del mes anterior.