A pesar de un inicio algo más frío, las acciones de Repsol se están acelerando en esta mitad de mañana y en estos momentos acumulan una subida de más del 2,50%. Y es que la empresa tiene una papeleta importante en Venezuela y la caída de Maduro podría suponer una gran noticia, o no...

Las acciones de Repsol reaccionan a la captura de Maduro

Para poner al lector en contexto, en el 2024 Repsol produjo en Venezuela de media unos 67.000 barriles de petróleo al día, el equivalente a unos 24 millones de barriles para el año completo. Esto supone alrededor del 12% de la producción total de ese año, además de que sobre el 14% de las reservas de la compañía se ubican en ese país. Pero cuidado, ya que hay que señalar que Repsol opera en el país a través de dos empresas conjuntas, como son PQQ (posee el 40%) y Cardón IV (50%), por lo que en lugar de los ingresos, en su cuenta de resultados tan solo aparece la parte del beneficio que le corresponde, que en el 2024 fue de 230 millones de euros, el 13,1% del beneficio neto total de la compañía.

¿Con quién invierte Repsol en Venezuela?

En el caso de Petroquiriquire (PQQ), el 56% de la compañía la controla corporación Venezolana de Petróleo, mientras que el 4% PDVSA. Mientras, en Cardón IV el 50% restante lo controla el grupo ENI, empresa cotizada italiana. Por tanto, podemos decir que aunque con Cardón debería tener un panorama mucho más despejado, con PQQ se puede complicar por tener menor influencia y compartir la propiedad con dos empresas estatales. De hecho, Repsol otorgó una línea de crédito para Petroquiriquire y para cumplir con las deudas ligadas a esos activos se han ido acordando nuevas inversiones por parte de los otros accionistas para ampliar la capacidad productiva sin que Repsol tuviera que poner capital, pero tampoco diluirse. Repsol también tiene cuentas por cobrar de PDVSA por unos 485 millones de euros, en parte por el acuerdo de suministro de gas con Cardón IV hasta 2036.

Por tanto, sí que podemos decir que Venezuela es una parte material del negocio de Repsol, a pesar de que se pasaba por alto por las pérdidas obtenidas en otros años y la incertidumbre de la región. En cualquier caso, que Estados Unidos quiera poner en marcha la industria petrolera en Venezuela no significa que esto sea una buena noticia para Repsol, ya que habrá que ver las estructuras de propiedad que propone Trump y si respeta estas empresas conjuntas. En cualquier caso, a medio plazo debería suponer una buena noticia para la compañía.

Las acciones de Repsol suben un 5,4% en estos primeros compases de 2026.

