Los inventarios de crudo aumentan frente a las expectativas; el petróleo mantiene fuertes ganancias

El precio del crudo se mantiene en niveles elevados debido a la incertidumbre en torno a Irán , que sigue sosteniendo la prima de riesgo geopolítico.

Aumento significativo de los inventarios de petróleo , junto con una fuerte acumulación de existencias de gasolina .

Conclusiones clave Aumento significativo de los inventarios de petróleo , junto con una fuerte acumulación de existencias de gasolina .

El precio del crudo se mantiene en niveles elevados debido a la incertidumbre en torno a Irán, que sigue sosteniendo la prima de riesgo geopolítico.

Variación de inventarios de crudo: +3,39 millones de barriles (previsto: -2,2 millones ; previo: -3,8 millones ).

Inventarios de gasolina: +8,997 millones de barriles (previsto: +4,1 millones ; previo: +7,7 millones ).

Inventarios de destilados: -0,029 millones de barriles (previsto: -0,2 millones; previo: +5,59 millones). Se observa una dinámica llamativa en los inventarios. Las existencias de gasolina registraron otra fuerte acumulación, probablemente vinculada a una elevada actividad de refinerías, aunque también podría estar señalando una demanda más limitada. En contraste, los destilados —habitualmente utilizados para calefacción— mostraron una leve caída. Al mismo tiempo, el precio del crudo registra una alza debido a la incertidumbre en torno a Irán. Si bien Irán no es un actor dominante por sí solo, cualquier acción que interrumpa el tránsito de petróleo en esta región clave podría afectar la oferta por un período variable. Históricamente, el mercado ha reaccionado de forma negativa ante episodios de tensión en el Golfo Pérsico, lo que suele traducirse en repuntes de precios. Desde una perspectiva histórica, estos picos de precios tienden a persistir hasta dos semanas antes de corregir, siempre que no haya nuevas escaladas. En este punto, resulta difícil determinar si ya se alcanzó el máximo de esta fase de tensión o si aún queda recorrido por delante, especialmente ante un eventual escenario de intervención de EE. UU. en Irán.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.