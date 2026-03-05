¿Cómo se encuentra el estrecho de Ormuz?

Irán mantiene una política firme: por un lado, el viceministro de Asuntos Exteriores afirma que no se ha enviado ninguna señal a Estados Unidos para poner fin al conflicto y que la prioridad es la autodefensa. Por otro, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ataca a petroleros vinculados a Estados Unidos, Israel o Europa, impidiéndoles pasar por el Estrecho de Ormuz. Para el mercado petrolero, es crucial que el flujo de crudo a través de este estrecho cuello de botella prácticamente se haya detenido, ya que aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo proviene de allí. La OPEP+ ha anunciado un ligero aumento de la producción a partir de abril, pero estos barriles adicionales son irrelevantes cuando los barcos no pueden navegar con seguridad.

Fuente: MarineTraffic

Actualmente, sólo barcos con bandera iraní navegan por las aguas del estrecho de Ormuz.

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los precios del petróleo

Como resultado, los precios del Brent y del WTI siguen subiendo y poniendo a prueba los máximos de los últimos dos días, recuperándose un porcentaje considerable desde el cierre efectivo del Estrecho. El mercado descarta un escenario de shock de oferta permanente, en el que ni siquiera el aumento de las exportaciones desde América o África compensará la falta de suministro del Golfo Pérsico. Parte del petróleo de Arabia Saudita solo puede transportarse por oleoducto hasta el Mar Rojo, pero esta ruta tiene una capacidad limitada.

Consecuencias logísticas

El envío de grandes cantidades de esta manera genera competencia por el espacio, lo que incrementa rápidamente las tarifas de flete y los costos para los armadores y las refinerías. Esto, combinado con el aumento de las primas de seguros y las primas de riesgo geopolítico, genera un shock inflacionario clásico: no solo los barriles se encarecen, sino también toda la logística y el comercio. Para Europa y Asia, esto implica presión sobre los márgenes de las refinerías y un aumento en los precios del combustible para los consumidores en las próximas semanas.

El mercado ahora se centra en la duración del bloqueo del Estrecho de Ormuz: cuanto más dure, mayor será la probabilidad de que paguemos más de 100 dólares por barril de petróleo. Por ahora, hay nerviosismo, y los nuevos informes de ataques con drones solo aumentan la presión alcista. La situación sigue siendo dinámica e incierta.

Precio del barril de petróleo

El petróleo Brent mantiene una tendencia alcista, con el RSI en su nivel más alto en casi dos años. El factor clave que determina el precio del contrato sigue siendo la cuestión del Estrecho de Ormuz. Mientras no sea transitable, es posible que se mantenga el impulso alcista. Por otro lado, una resolución del conflicto podría revertir rápidamente las fluctuaciones actuales.