Los mercados asiáticos se recuperan

La confianza en los mercados asiáticos está mejorando ligeramente, tras una ola de pérdidas que afectó ayer a las principales bolsas de valores del mundo. El Nikkei de Japón avanza actualmente un 0,35%, el Hang Seng también sube un 0,3% y el KOSPI, el que mejor desempeño tiene, avanza un 1,9%. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, declaró durante una entrevista con Fox que Trump anunciará su próxima ronda de aranceles el miércoles 2 de abril a las 19:00 GMT. Trump habló con los medios de comunicación previamente, dando algunas pistas sobre qué esperar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump afirmó haber establecido un plan arancelario y que sería "muy favorable" para otros países. El presidente reiteró que "la palabra de reciprocidad es muy importante" en el contexto de los próximos cambios. Informes macroeconómicos El Banco de Australia decidió mantener los tipos de interés en el 4,1%, como se esperaba. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo el statu quo en un comunicado. El detalle clave es que los banqueros confirman que la política monetaria se mantiene restrictiva y reconocen que los riesgos para las perspectivas de inflación siguen siendo bilaterales. El gobernador Bullock afirmó que la posibilidad de un recorte de tipos no se debatió hoy y que el RBA aún no había tomado una decisión sobre su reunión del 20 de mayo. Los datos del IPC australiano se publicarán el 30 de abril, por lo que, dada la incertidumbre en torno a los aranceles, el RBA parece dispuesto a aprovechar el tiempo para mantener su postura lo más abierta posible sobre futuras decisiones. El PMI manufacturero privado de China registró en marzo su ritmo de crecimiento más rápido en cuatro meses, debido a una mayor demanda y sólidos pedidos de exportación, aunque el aumento de los aranceles estadounidenses no es una buena señal. El PMI manufacturero Caixin de China se situó en 51,2, frente al 51,1 esperado y el 50,8 anterior. El Banco de Japón publicó su informe trimestral Tankan, los datos del PMI y el informe de desempleo. Los datos del Tankan manufacturero fueron en línea con las expectativas, junto con una lectura más alta en el sector servicios, así como un menor desempleo y un PMI más alto. Todo ello impulsa las expectativas de inflación, lo que ofrecerá cierto aliento para la futura trayectoria de subidas de tipos del Banco de Japón. Otros mercados La volatilidad del mercado se mantiene alta. El índice VIX avanza actualmente un 1,1%, mientras que el oro retoma su tendencia alcista y alcanza nuevos máximos. Los futuros de los principales índices cotizan ligeramente a la baja. Los informes macroeconómicos más importantes del día son los datos del PMI del sector manufacturero de las principales economías del mundo y los datos del JOLTS de EE. UU. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

