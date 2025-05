El Shanghai Composite de China avanzó un 0,8 % y el CSI 300 un 0,9 %, tras el regreso de los inversores tras las vacaciones, con renovadas esperanzas en las negociaciones comerciales. El Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,5 %, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia y el Straits Times de Singapur se mantuvieron prácticamente sin cambios, ante la cautela de los operadores antes de la reunión de la Fed. Las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China cobran impulso tras la declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la CNBC que espera "un progreso sustancial en las próximas semanas", señalando que los aranceles actuales del 145 % equivalen a un embargo. El presidente Trump afirmó que China desea un acuerdo "con mucha urgencia", aunque Pekín mantiene que no habrá negociaciones hasta que EE. UU. reduzca los aranceles. China manifestó su disposición al diálogo la semana pasada, pero enfatizó que las conversaciones deben basarse en la "sinceridad" y la eliminación de los aranceles unilaterales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de mercado La Reserva Federal se enfrenta a un dilema en materia de política arancelaria antes de su reunión que comienza hoy. Los funcionarios se debaten entre esperar demasiado para recortar los tipos y actuar prematuramente ante los riesgos de inflación relacionados con el comercio. Se espera que el banco central mantenga los tipos, a la vez que vigila cuidadosamente cómo los aranceles afectan tanto a la inflación como al empleo. Surgen divisiones internas sobre si los aumentos de precios a corto plazo serán temporales y si se debe priorizar evitar la recesión o reforzar la credibilidad en la lucha contra la inflación. Trump firma una orden ejecutiva sobre la industria farmacéutica destinada a impulsar la producción farmacéutica nacional reduciendo los plazos de aprobación para nuevas plantas e instruyendo a la FDA a agilizar las revisiones. El presidente también advirtió que impondrá aranceles de importación al sector en dos semanas, lo que podría afectar a más de 200 000 millones de dólares en importaciones anuales de medicamentos con receta. Se espera que las empresas europeas, junto con los productores de la India y los fabricantes de equipos de China, sean las más afectadas. El Departamento de Justicia busca la desintegración del negocio publicitario de Google, exigiendo a la compañía que desinvierta su plataforma publicitaria AdX de inmediato, seguida de una desinversión gradual de su servidor de anuncios DoubleClick for Publishers. La medida se produce tras la conclusión de un juez federal que afirma que Google dominó ilegalmente dos mercados de tecnología publicitaria en línea. Google se opone a las medidas propuestas, argumentando que "van mucho más allá de las conclusiones del Tribunal" y perjudicarían a editores y anunciantes. El petróleo repuntó más del 1,5 % tras una fuerte caída, con el crudo Brent subiendo a 61,15 dólares y el WTI a 58,02 dólares. Los precios se habían establecido en su nivel más bajo desde febrero de 2021 el lunes, después de que la OPEP+ decidiera acelerar aún más el aumento de la producción de petróleo por segundo mes consecutivo. El petróleo ha perdido más del 10 % en seis sesiones consecutivas y más del 20 % desde abril, cuando los anuncios arancelarios de Trump generaron preocupación por una desaceleración económica mundial. La actividad del sector servicios chino se desaceleró a su mínimo en siete meses, ya que el PMI de servicios globales de Caixin/S&P de abril cayó a 50,7 desde 51,9 en marzo, y las empresas citaron los aranceles estadounidenses como una de sus principales preocupaciones. A pesar de que el gasto de los consumidores durante el feriado del Primero de Mayo aumentó un 8% interanual, hasta los 180.270 millones de yuanes, el gasto per cápita aumentó tan solo un 1,5% y se mantiene por debajo de los niveles de 2019. La venta de entradas de cine durante los cinco días festivos se redujo a aproximadamente la mitad del mismo período en 2024. Las divisas asiáticas mostraron una evolución mixta tras la volatilidad del mercado, con el yuan chino fortaleciéndose un 0,6%, alcanzando su máximo en seis semanas, impulsado por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales. La autoridad monetaria de Hong Kong invirtió 7.800 millones de dólares para defender su paridad, ya que el dólar hongkonés alcanzó el límite superior de su banda por cuarta vez este mes. Mientras tanto, el dólar taiwanés se debilitó un 3,7% tras su alza sin precedentes del 8% en las dos sesiones anteriores, y los analistas apuntan a la liquidación de posiciones largas en dólares ante la pérdida de confianza en la economía estadounidense.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.