Los mercados celebran la dimisión de Keir Starmer y el fin del bloqueo político 🚀

- Aunque la divisa británica cayó inicialmente con la noticia de la dimisión de Keir Starmer, el mercado ha reaccionado con alivio ante el fin del bloqueo político
- Los inversores confían en el favorito a sucederle, Andy Burnham, gracias a sus promesas públicas de estricta disciplina fiscal
- El "efecto Burnham" calma los bonos: La rentabilidad del bono británico a 10 años (gilt) se relaja al 4,80%
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La libra esterlina se recupera frente a las principales divisas tras el anuncio de la dimisión de Keir Starmer, el primer primer ministro del Reino Unido tras la llegada de los laboristas al poder en 2024.
Anuncio de dimisión
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Qué ha pasado: El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su dimisión como líder laborista y primer ministro, admitiendo que sus compañeros dudaban de su capacidad para liderar el partido en las próximas elecciones.
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Periodo de transición: Para garantizar un traspaso de poder ordenado, Starmer permanecerá en el cargo hasta que el Partido Laborista complete su concurso formal de liderazgo.
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Próximos pasos: Ha comenzado el proceso formal para elegir a un nuevo líder. Andy Burnham, quien recientemente obtuvo un escaño parlamentario, es el sucesor previsto y el favorito; se espera que la transición concluya en unas semanas si se presenta sin oposición. El periodo de nominación está programado del 9 al 16 de junio, y el nuevo primer ministro será elegido antes de que terminen las vacaciones de verano.
Reacción del mercado
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La libra (GBP): La libra británica cayó en una primera reacción a la noticia, pero se dio la vuelta rápidamente y ahora supera al resto de principales divisas tras el anuncio, subiendo un 0,85% frente al yen, un 0,55% frente al euro y un 0,55% frente al dólar, ya que los mercados celebraron el fin del estancamiento político.
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Gilts (Bonos del Reino Unido): Los rendimientos de los bonos gubernamentales del Reino Unido a 10 años bajan hoy 4 puntos básicos hasta el 4,80% tras el anuncio. Cabe recordar que los gilts a 10 años subieron inicialmente tras la victoria de Burnham en las elecciones parciales, pero se mantuvieron planos en el 4,8452% a primera hora del lunes. Burnham ha calmado activamente a los mercados de bonos al comprometerse con unas reglas fiscales estrictas.
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Renta variable y sentimiento de los inversores: El sentimiento general del mercado reaccionó con alivio en lugar de pánico, y el índice de referencia británico FTSE 100 se dirige hacia el final de la sesión en verde (+0,6%). Los inversores acogieron con satisfacción la sucesión telegrafiada y las promesas de moderación fiscal de Burnham, disipando los temores a políticas económicas imprudentes o a un vacío repentino de poder.
A pesar de la baja volatilidad en el diferencial (spread) entre los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania y el Reino Unido, el EUR/GBP ha caído a su nivel más bajo en casi dos semanas. Las preocupaciones fiscales y de crecimiento similares en Alemania podrían mantener los rendimientos sincronizados y limitar la volatilidad del diferencial, lo que podría actuar como un anclaje antes de una ruptura bajista prolongada. Fuente: XTB Research
El contexto
La dimisión de Starmer pone fin a un breve mandato de menos de dos años tras su victoria aplastante en 2024. Su salida se debe a las fuertes pérdidas en las elecciones locales de mayo, a una rebelión interna por las políticas fiscales y a unos nombramientos polémicos. El golpe definitivo se produjo el 18 de junio, cuando el sucesor previsto, Andy Burnham, logró una victoria decisiva en las elecciones parciales de Makerfield, consolidando el inevitable impulso hacia un nuevo liderazgo.
El par EUR/GBP
El par muestra una fuerte ruptura bajista, destacada por una enorme vela roja que perfora tanto la EMA 30 como la EMA 100. El precio se ha desplomado desde su reciente máximo de 0,8678, atravesando múltiples soportes de Fibonacci. Actualmente está poniendo a prueba el nivel crítico de retroceso del 78,6% en 0,8632. El impulso es fuertemente negativo, con el RSI hundiéndose hasta 35,0 y acercándose rápidamente a condiciones de sobreventa. Una ruptura sostenida por debajo de este soporte expondría la extensión del 100% en 0,8620.
Fuente: xStation5
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