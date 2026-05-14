Resumen diario: La euforia del mercado no muestra señales de agotarse 🚀

🔑 Principal catalizador del mercado El principal catalizador de toda la sesión fue la histórica cumbre Trump-Xi en Pekín, descrita por el CEO de Nvidia, Jensen Huang, como un evento de importancia histórica. Xi Jinping aseguró a los líderes empresariales reunidos, incluidos Elon Musk, Tim Cook y Huang, que “las puertas de apertura de China solo se abrirán cada vez más”. Un impulso adicional para el rally provino de los sólidos resultados de Cisco y del espectacular debut en el Nasdaq del fabricante de chips de IA Cerebras Systems. 🌍 Geopolítica The New York Times reveló que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques encubiertos en territorio iraní en represalia por los ataques contra ambas monarquías, lo que marca la primera vez en la historia que ambos países atacan directamente a Irán y señala un cambio significativo en la dinámica de poder regional. Durante la cumbre en Pekín, Trump anunció que Xi Jinping declaró su disposición a ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz y aseguró que Pekín no suministraría equipamiento militar a Teherán. China también expresó interés en comprar mayores volúmenes de petróleo crudo estadounidense, lo que los mercados interpretaron como una señal importante de desescalada para las rutas globales de suministro energético. Taiwán siguió siendo un punto de tensión, con Xi advirtiendo que apoyar la independencia taiwanesa constituye cruzar una “línea roja”. 📊 Datos macroeconómicos Los datos de inflación al productor de Estados Unidos publicados ayer se situaron muy por encima de las expectativas: el IPP interanual alcanzó el 6,0%, frente al consenso de 4,8%, mientras que la lectura mensual subió 1,4%, frente al 0,5% esperado. La reacción del mercado fue sorprendentemente moderada, con la probabilidad implícita de un alza de tasas de la Fed antes de fin de año rondando entre 33% y 35%. Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos publicados hoy estuvieron en línea con las expectativas, en 0,5% mensual, aunque los precios de importación subieron 1,9%, frente al consenso de 1,0%, y los precios de exportación avanzaron 3,3%, frente a expectativas de 1,2%. La economía de Polonia decepcionó: el PIB del primer trimestre de 2026 creció solo 0,5% trimestral, la lectura más débil desde el tercer trimestre de 2024, aunque el consenso para todo el año aún anticipa un crecimiento sólido de alrededor de 3,5%. 📈 Índices Wall Street cerró la jornada con fuertes alzas: el Dow Jones recuperó el nivel psicológico de los 50.000 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos máximos intradía históricos. En Europa, el DAX lideró con alzas de 1,3%, apoyado por un avance de más de 3% en Siemens, aunque varias bolsas europeas permanecieron cerradas por feriado. El panorama en Asia fue mixto: el KOSPI de Corea del Sur subió 1,8% y acumula un alza cercana al 90% en lo que va del año, mientras que el Shanghai Composite cayó 1,5% y el Nikkei 225 de Japón retrocedió 1%. 💼 Acciones La estrella indiscutida de la sesión fue Cisco, cuyas acciones se dispararon entre 14% y 18% tras registrar resultados récord del tercer trimestre fiscal de 2026: los ingresos alcanzaron los 15.800 millones de dólares, un alza de 12% interanual, mientras que los pedidos de infraestructura de IA crecieron más de 50%, elevando la previsión de pedidos de IA para todo el año desde 5.000 millones hasta 9.000 millones de dólares. Nvidia subió más de 4% tras reportes de Reuters sobre la aprobación de Estados Unidos para la venta de chips H200 a 10 empresas chinas, con la participación personal de Jensen Huang en la delegación de Pekín interpretada como una señal de desbloqueo de uno de los mayores mercados direccionables.

La mayor sensación fue el debut en el Nasdaq del fabricante de chips de IA Cerebras Systems: las acciones abrieron en 350 dólares, casi 90% por encima del precio de salida a bolsa de 185 dólares, valorando a la compañía de 10 años en más de 100.000 millones de dólares y convirtiéndola en la mayor salida a bolsa tecnológica en Estados Unidos desde Uber en 2019.

En el lado negativo, la plataforma médica digital Doximity se desplomó entre 21% y 23% tras una guía decepcionante y una ola de rebajas de recomendación por parte de grandes bancos de inversión. Surgió un nuevo factor de riesgo para Apple: Bloomberg informó que OpenAI ya está trabajando con una firma legal externa en una posible acción judicial contra Apple, argumentando que la integración de ChatGPT en el ecosistema iOS no ha entregado los beneficios financieros esperados, lo que eleva la incertidumbre sobre la vía de monetización de IA de Apple y añade volatilidad de corto plazo a las acciones de Apple. 💱 Divisas El dólar se fortaleció durante toda la sesión, respaldado por la combinación de señales positivas de la cumbre Trump-Xi y los elevados datos del IPP: el índice del dólar estadounidense avanzó 0,31% y el EUR/USD se debilitó hasta 1,1679. La libra esterlina estuvo bajo presión, con el GBP/USD cayendo 0,73%. Entre las divisas de mercados emergentes, el won surcoreano y el rand sudafricano tuvieron un mejor desempeño, mientras que el real brasileño se ubicó en la parte inferior del ranking global, presionado por un escándalo político que vincula a Flávio Bolsonaro con el caso Banco Master, lo que también arrastró al Ibovespa a una caída de más de 10% en el último mes. 🛢️ Materias primas El cobre tocó máximos históricos, superando los 14.000 dólares por tonelada métrica en la LME, impulsado por una crisis de suministro de ácido sulfúrico derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz, una caída de 6% en la producción chilena de cobre en el primer trimestre y la prohibición china a las exportaciones de ácido sulfúrico, vigente desde el 1 de mayo. Un motor estructural adicional de la demanda es la infraestructura de IA: los centros de datos hiperescalables consumen entre 27 y 33 toneladas de cobre por megavatio de capacidad instalada, con una demanda total proyectada del sector de IA de 475.000 toneladas solo en 2026.

El petróleo crudo se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril: el WTI subió 0,68% hasta superar los 101 dólares, mientras que el Brent avanzó 0,14% hasta 105,71 dólares. El oro registró una leve caída de 0,19%, hasta 4.679 dólares por onza, mientras que la plata sufrió una fuerte corrección, cayendo más de 3% hasta alrededor de 84,75 dólares por onza.

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