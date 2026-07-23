Los mercados reaccionan al aumento de tensiones en Irán

- Los índices bursátiles registran fuertes caídas ante el aumento de la aversión al riesgo y la presión sobre el sector tecnológico
- Los comentarios de Donald Trump y el cierre del estrecho de Ormuz elevan el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente
- El petróleo sube con fuerza por el temor a interrupciones del suministro y a un nuevo aumento de las presiones inflacionarias
- Los índices bursátiles registran fuertes caídas ante el aumento de la aversión al riesgo y la presión sobre el sector tecnológico
- Los comentarios de Donald Trump y el cierre del estrecho de Ormuz elevan el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente
- El petróleo sube con fuerza por el temor a interrupciones del suministro y a un nuevo aumento de las presiones inflacionarias
Los mercados globales están reaccionando al aumento de las tensiones en torno a Irán. Los índices bursátiles continúan bajo presión, mientras que los precios del petróleo avanzan ante la preocupación por una mayor escalada del conflicto. Los mercados enfrentan hoy una fuerte ola de ventas, con un sentimiento generalizado de aversión al riesgo entre las principales clases de activos. Los índices bursátiles registran fuertes caídas, con el Dow Jones retrocediendo más de un 1%, el S&P 500 bajando cerca de un 1,4% y el Nasdaq cayendo casi un 2,5%, lo que refleja una presión significativa sobre el sector tecnológico. La presión vendedora también es visible en las criptomonedas y los metales, mientras los inversionistas reducen su exposición a los activos de mayor riesgo.
El principal impulsor del movimiento del mercado de hoy son los últimos comentarios de Donald Trump sobre Irán. En una entrevista con Axios, Trump afirmó que está considerando un ataque masivo, mayor que cualquier otro realizado anteriormente, y que está cerca de tomar una decisión. Los mercados interpretaron estos comentarios como un claro aumento del riesgo de una escalada militar en Medio Oriente. Además, surgieron informes que señalan que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que el estrecho de Ormuz continúa cerrado, con numerosos buques a la espera de autorización para atravesarlo.
La reacción más fuerte se observa en el mercado del petróleo, donde los precios están subiendo con fuerza ante las preocupaciones por posibles interrupciones del suministro procedente de la región. El nuevo cierre del estrecho de Ormuz está aumentando la preocupación por la disponibilidad de petróleo y por el impacto de la restricción de los flujos sobre los precios mundiales del crudo. Los mercados están descontando actualmente un escenario de mayor escalada, que podría provocar nuevas alzas en los precios del petróleo, mayores presiones inflacionarias y un deterioro adicional del sentimiento de los mercados globales.
Fuente: xStation5
Apertura americana: Alphabet y Tesla presionan a Wall Street, mientras el petróleo renueva las preocupaciones de los inversionistas
El trigo alcanza su nivel más alto desde mayo de 2024. Los riesgos para las exportaciones del mar Negro impulsan el repunte
El mercado cuestiona el gasto récord en inteligencia artificial tras los resultados de Alphabet y Tesla
El precio del petróleo sube más del 3% tras la escalada de la tensión en el mar Rojo🛢️
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.