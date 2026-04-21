Los mercados suben a la espera de nuevas noticias en Oriente Medio⚡

La sesión europea registra hoy leves ganancias: el STOXX 600 sube un 0,1%, el DAX 40 un 0,42%, el Euro Stoxx un 0,29%, el CAC 40 un 0,27%, el IBEX 35 un 0,70% y el FTSE 100 un 0,13%, mientras que el FTSE MIB y registra ligeros descensos. El principal factor que impulsa el optimismo reside en la esperanza de que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una posible prórroga del alto el fuego, lo que mantiene el apetito por el riesgo tras un inicio de semana más débil. Sin embargo, los inversores no contemplan una desescalada total, dado que se acerca la fecha de vencimiento del alto el fuego y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo sigue pesando, especialmente sobre las economías europeas con mayor consumo energético.

Por eso, el repunte de hoy es bastante moderado y se asemeja más a un desmantelamiento selectivo de posiciones bajistas que a un fuerte movimiento de apetito por el riesgo. En el mercado de divisas, el dólar se fortalece ligeramente, con el índice dólar subiendo un 0,25%, mientras que el EUR/USD baja un 0,23%, lo que indica que parte del capital se mantiene en el lado defensivo del mercado. El petróleo se mantiene relativamente bien, con los precios del Brent y el WTI (West Texas) subiendo un 1,08% y un 0,99%, respectivamente, aunque el panorama general sigue girando en torno a un posible avance en las conversaciones de paz. Los sectores con mejor desempeño hoy son tecnología, servicios públicos, energía y finanzas, que suben un 0,96%, un 0,91%, un 0,61% y un 0,59%, respectivamente.

Cambios sectoriales en Europa con respecto a la rentabilidad intradiaria. Fuente: Bloomberg Financial Lp

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