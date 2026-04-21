Los mercados suben a la espera de nuevas noticias en Oriente Medio⚡

La sesión europea registra hoy leves ganancias: el STOXX 600 sube un 0,1%, el DAX 40 un 0,42%, el Euro Stoxx un 0,29%, el CAC 40 un 0,27%, el IBEX 35 un 0,70% y el FTSE 100 un 0,13%, mientras que el FTSE MIB y registra ligeros descensos. El principal factor que impulsa el optimismo reside en la esperanza de que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una posible prórroga del alto el fuego, lo que mantiene el apetito por el riesgo tras un inicio de semana más débil. Sin embargo, los inversores no contemplan una desescalada total, dado que se acerca la fecha de vencimiento del alto el fuego y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo sigue pesando, especialmente sobre las economías europeas con mayor consumo energético.
Por eso, el repunte de hoy es bastante moderado y se asemeja más a un desmantelamiento selectivo de posiciones bajistas que a un fuerte movimiento de apetito por el riesgo. En el mercado de divisas, el dólar se fortalece ligeramente, con el índice dólar subiendo un 0,25%, mientras que el EUR/USD baja un 0,23%, lo que indica que parte del capital se mantiene en el lado defensivo del mercado. El petróleo se mantiene relativamente bien, con los precios del Brent y el WTI (West Texas) subiendo un 1,08% y un 0,99%, respectivamente, aunque el panorama general sigue girando en torno a un posible avance en las conversaciones de paz. Los sectores con mejor desempeño hoy son tecnología, servicios públicos, energía y finanzas, que suben un 0,96%, un 0,91%, un 0,61% y un 0,59%, respectivamente.
Cambios sectoriales en Europa con respecto a la rentabilidad intradiaria. Fuente: Bloomberg Financial Lp
Noticias de empresas
- Royal Unibrew está experimentando fuertes pérdidas —superiores al 20%— tras la noticia de que su licencia para embotellar productos de PepsiCo en Dinamarca, Finlandia y los países bálticos expirará a finales de 2028. Este negocio representa aproximadamente el 13% de los ingresos netos del grupo.
- Thales se encuentra bajo presión tras la publicación de sus resultados del primer trimestre, ya que, a pesar de un aumento orgánico del 27% en los pedidos de defensa, que alcanzaron un total de 4.650 millones de euros, el mercado señaló que el total de pedidos se situó por debajo de la estimación de consenso de casi 4.850 millones de euros. Al mismo tiempo, Thales confirmó sus previsiones para el ejercicio completo y las ventas aumentaron hasta los 5.320 millones de euros, superando las expectativas de los analistas. Por lo tanto, la reacción del mercado parece deberse más a una toma de beneficios tras el fuerte repunte del sector que a un cambio en la tendencia a largo plazo.
- Puig también sigue en el punto de mira tras las informaciones que apuntan a que Estée Lauder está trabajando con JPMorgan en un paquete de financiación de unos 5.000 millones de euros para una posible oferta de adquisición del grupo español.
- En Londres, Associated British Foods también está acaparando la atención tras decidir escindir Primark de su negocio de alimentación y cotizar ambas compañías por separado en la Bolsa de Valores de Londres.
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