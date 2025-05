Varios funcionarios de la Reserva Federal han comentado sobre el estado de la economía y la política monetaria de Estados Unidos. A continuación, se presentan las principales observaciones de sus recientes declaraciones.

Comentarios de Mary Daly Kugler (Fed) A corto plazo, podría producirse una desaceleración económica.

Aún no está claro cómo se desarrollará finalmente la política comercial.

El buen estado de la economía nos da tiempo para avanzar en la lucha contra la inflación.

Hasta ahora, la economía ha demostrado resiliencia ante las disrupciones.

Preveo riesgos inflacionarios derivados de los aranceles.

Es importante mantener expectativas de inflación estables a largo plazo.

Los escenarios macroeconómicos son esenciales en un contexto de altos niveles de incertidumbre.

Los datos del PIB del primer trimestre mostraron que la economía real se mantiene resiliente.

El mercado laboral se mantiene estable y sigue mostrando fortaleza.

La política monetaria actual es moderadamente restrictiva.

El mercado laboral estadounidense se mantiene estable y cerca del pleno empleo. Observaciones de Michael Barr (Fed)

Los datos del PIB del primer trimestre presentaron algunas anomalías.

Hasta el momento, los datos apuntan a una economía sólida y un bajo desempleo.

El crecimiento económico ha sido sólido durante el último año y se mantiene así.

La incertidumbre relacionada con los aranceles aumenta el riesgo de una mayor inflación y un crecimiento más lento.

La inteligencia artificial podría obligar a los responsables políticos a reevaluar la tasa natural de desempleo.

La Fed podría enfrentarse a una situación difícil si tanto la inflación como el desempleo aumentan simultáneamente.

La política monetaria está actualmente bien posicionada para ajustarse a medida que evolucionen las condiciones. Observaciones de Thomas Barkin (Fed) Los aranceles provocarán una mayor inflación en EE. UU. y un menor crecimiento económico, tanto a nivel nacional como internacional, a partir de finales de este año.

El panorama económico se ve empañado por las políticas comerciales que han aumentado la incertidumbre, perjudicado a los consumidores y debilitado la confianza empresarial.

Me preocupa que los aranceles provoquen un aumento del desempleo.

