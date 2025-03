Los Oscar de los mercados financieros

Conoce todos los ganadores de los premios Oscar de XTB Este fin de semana tendrá lugar el evento más importante del año para la industria cinematográfica. La 97º edición de los Premios Oscar es una fecha marcada en rojo por los más cinéfilos en un gala que estará envuelta de polémica y en la que no se espera la presencia de Donald Trump. Desde XTB hemos querido ofrecer nuestra propia versión de los Oscars estableciendo algunos paralelismos entre las categorías de premios más importantes y los mercados financieros. Para ello elegimos a la mejor acción americana, extranjera o revelación, como la mejor película, mejor película de habla no inglesa o película revelación. Además seleccionamos el mejor índice del año, como el premio al mejor director y el activo del que más se ha hablado durante el año pasado como mejor banda sonora. Mejor película (acción americana): Palantir Palantir fue la empresa que mejor comportamiento obtuvo en el S&P 500 en 2024, con subidas del 340%, que le permitieron superar ampliamente a otras compañías como Vistra o Nvidia, gracias a su entrada en el S&P 500, sus sólidos resultados y el boom de la inteligencia artificial. La principal diferencia con respecto a otras empresas del sector de la defensa es que Palantir centra su negocio en el software, por lo que ofrece servicios de análisis de datos y de inteligencia. De hecho, ya no solo ofrece servicios al estado americano, sino también a empresas. En los últimos trimestres el crecimiento de sus ingresos sigue ampliándose, gracias a la diversificación de sus áreas de negocio y de cartera de clientes, aunque el gobierno de EEUU sigue siendo el más importante. El modelo de ingresos de Palantir se basa en licencias y suscripciones de software, que suelen comenzar con un proyecto piloto o "campo de entrenamiento" que demuestra el valor de su plataforma. A medida que los clientes ven los beneficios, el porcentaje de clientes que amplían el uso de los servicios de Palantir es prácticamente del 100%, lo que da lugar a contratos más amplios y a largo plazo. Mejor película de habla no inglesa (acción europea): Siemens Siemens Energy es indiscutiblemente la empresa con mejor comportamiento en Europa durante el 2024, con una asombrosa rentabilidad acumulada del 326%, superando dentro del Eurostoxx 50 a grandes compañías como ha sido el caso de Rheinmetall, el líder del sector de la defensa en el Viejo Continente. Después de resolver importantes problemas de calidad de las turbinas eólicas que habían afectado su comportamiento en 2023, la empresa restauró la confianza de los inversores al ganar enormes contratos para proyectos de energía renovable e hidrógeno. Además la demanda de electricidad de la inteligencia artificial, puso a la compañía en una posición de privilegio para el abastecimiento de los centros de datos. Pero el aumento de la demanda de energía no se debe únicamente a la IA: tendencias como el crecimiento de la población, el aumento de las temperaturas (que estimula la demanda de aire acondicionado) y los vehículos eléctricos deberían ser motivos suficientes para que consiga alcanzar sus estimaciones de crecimiento en los próximos años. El resultado electoral en Alemania, podría ser otro de los motivos que permita a la compañía seguir avanzando durante los próximos meses. Mejor película revelación (acción revelación): IAG Desde las restricciones por la pandemia, y el inicio de los conflictos bélicos en el mundo, parecía muy difícil volver a ver a una de las empresas de transporte aéreo entre las favoritas de los inversores en el corto plazo, pero el año pasado IAG consiguió sorprender hasta a los más escépticos. La empresa matriz de British Airways, Iberia y Vueling ha destacado por encima de sus competidoras, llegando a duplicar su valor a lo largo del año. La compañía aprovechó la fuerte demanda de rutas transatlánticas y europeas, combinada con el lanzamiento de aviones de bajo consumo de combustible, para mejorar los márgenes de beneficio. La ocupación de IAG ha sido mayor que la media de Europa y EEUU en la mayoría de los últimos trimestres, y ha mejorado los ingresos por pasajero/AKO (asientos por kilómetros ofrecidos) frente a la media europea. Estas cifras han puesto de relieve que IAG tiene capacidad para mantener la ocupación en un nivel sano sin necesidad de rebajar los precios de sus billetes. Otro de los puntos que han impulsado las acciones de IAG ha sido la vuelta al dividendo tras casi cinco años sin remunerar a sus accionistas. Mejor director (índice bursátil): Nasdaq 100 El 2024 ha sido el año de las tecnológicas, la inteligencia artificial y los microprocesadores. El Nasdaq 100, liderado por las siete magníficas, se proclama líder de crecimiento entre los principales índices bursátiles mundiales, apuntándose un crecimiento de más de un 24% durante el año. El impulso de la inteligencia artificial, el aumento de gasto de las grandes tecnológicas y los buenos resultados presentados han impulsado al índice por delante de sus homólogos mundiales. Además, las decisiones de la FED de recortar los tipos han ayudado al rendimiento del índice. Dentro del selectivo tecnológico, la inteligencia artificial (IA) ha impulsado el crecimiento de empresas como Nvidia (NVDA.US), Microsoft (MSFT.US) y Alphabet (GOOG.US) que han liderado la integración de la IA en sus productos y servicios. Otras compañías como MicroStrategy subieron gracias al impulso de las criptomonedas, mientras que Constellation Energy lideró el avance de las empresas de energía nuclear que se beneficiaron de los contratos con las big techs para abastecer los centros de datos. Mejor banda sonora (activo que más ha sonado): Bitcoin Sin duda alguna 2024 fue el año del cambio en la percepción del inversor mundial sobre el Bitcoin. En el mes de enero del año pasado, se aprobaron los fondos cotizados en EEUU que replicaban su comportamiento, evento que permitió aumentar el interés de los inversores dado que desde entonces consideran que existe un marco legal más amplio. El halving, ha sido otro de los puntos clave. Este acontecimiento que ocurre cada cuatro años, no solo afecta a la cantidad de Bitcoin que hay en el mercado, sino que también en su precio. Al reducir las recompensas que se ofrecen a los mineros, disminuye la cantidad de Bitcoin en circulación, que se traduce en un incremento del valor de la criptomoneda. Por último, fue una de las operaciones favoritas del mercado de los inversores tras la victoria electoral de Donald Trump. El actual inquilino de la Casa Blanca se comprometió a



