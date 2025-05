Los precios del gas natural suben un 3%

Los futuros del gas natural Henru Hub de EE. UU. están subiendo más de un 3% hoy, alcanzando los 3,60$. El objetivo principal para los compradores de gas natural es ahora el máximo local reciente de 3,73$. El almacenamiento de gas natural en EE. UU. registró una inyección de 107 Bcf la semana pasada, casi el doble del promedio de cinco años, aunque ligeramente por debajo de las previsiones más altas. A pesar de ello, persisten los déficits regionales de almacenamiento, especialmente en el este y el medio oeste, con déficits interanuales del 21,7% y el 24,4%, respectivamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que las temperaturas primaverales suaves dominen los patrones climáticos de EE. UU. del 1 al 7 de mayo, con máximas de entre 15 °C y 27 °C en la mayoría de las regiones. La demanda de refrigeración se limitará a la zona sur, donde se pronostican temperaturas de entre 32 °C y 32 °C, mientras que podría surgir una menor demanda de calefacción en algunas partes del medio oeste. Esta ausencia de condiciones extremas mantiene bajo control el consumo de gas residencial y comercial, lo que limita el impulso alcista de los precios a corto plazo. En cuanto a la demanda, los flujos de gas de alimentación de GNL aumentaron un 1,5% intersemanalmente, hasta los 15,8 Bcf/d, impulsados ​​por el constante interés internacional. La generación de electricidad en EE. UU. también aumentó un 2,1% interanual, lo que impulsó la demanda del sector eléctrico. Mientras tanto, la producción de gas seco se mantiene elevada en 105,6 Bcf/d, pero el número de plataformas solo ha aumentado ligeramente, lo que refleja una estrategia cautelosa por parte de los productores. Factores geopolíticos añaden complejidad, con la propuesta de aranceles estadounidenses a las importaciones de gas canadiense, lo que genera nueva incertidumbre en la oferta, especialmente en el noreste. Gráfico del Gas Natural Sin embargo, durante mayo, los patrones climáticos cambian constantemente y la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá puede generar un repunte en los precios del gas natural, especialmente si está respaldada por cambios en los pronósticos meteorológicos para las principales regiones de calefacción de Estados Unidos. Técnicamente, podemos ver que la caída a 3,40 $ ha terminado en un rebote en forma de V. Sin embargo, ahora los compradores deben mostrar fuerza para impulsar los precios por encima de los niveles de Fibonacci de 61,8 y 71,6 de la última ola bajista. Mientras los precios se mantengan por debajo de estas zonas de resistencia técnica, alcanzar los 3,73 $ puede ser difícil, especialmente sin un catalizador claro de las condiciones climáticas, lo que impulsa la demanda de calefacción. Fuente: xStation5

