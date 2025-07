Subidas en las bolsas asiáticas

Las bolsas asiáticas crecen en sintonía con la sesión teñida de verde de Wall Street. La confianza global mejora gracias a los avances de las cotizadas tecnológicas y la esperanza de un estímulo fiscal. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, apoyó públicamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos en julio, citando el debilitamiento de los datos del mercado laboral y los crecientes riesgos para el crecimiento económico. Calificó el impacto de los aranceles sobre la inflación de "transitorio". Sus comentarios moderados provocaron un debilitamiento del dólar estadounidense. Actualmente, solo Waller y Bowman apoyan abiertamente un recorte de tipos en julio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados El dólar estadounidense se deprecia, siendo una de las divisas con peor desempeño en la primera mitad del día, justo detrás del yen japonés (JPY). El euro (EUR), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) son los que más se aprecian frente al dólar estadounidense. Los datos de inflación de Japón en el mes de junio se situaron en el 3,3%, tanto para el indicador general como para el subyacente, significativamente por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón. El banco central chino inyectó 1,3 billones de yuanes en el sistema bancario para aliviar las presiones de liquidez relacionadas con los plazos fiscales y la emisión de bonos del Estado. El Bitcoin alcanza los 120.600 dólares, y otras criptomonedas registran subidas aún mayores después de que Donald Trump anunciara que se prepara para firmar una orden ejecutiva que permitiría invertir los ahorros para la jubilación de las cuentas en activos alternativos como criptomonedas, oro o capital privado. La orden ejecutiva podría abrir la puerta a fondos con un valor superior a los 9 billones de dólares para invertir en Bitcoin e instruye a los reguladores a analizar los obstáculos que afrontan dichas inversiones. El Wall Street Journal publicó acusaciones sobre los vínculos personales de Donald Trump con Jeffrey Epstein, incluyendo acusaciones de "compartir secretos". Trump anunció una demanda contra el periódico y Rupert Murdoch. También ordenó la divulgación limitada de documentos relacionados con el escándalo. Tras la aprobación del Senado, Trump firmó un proyecto de ley que recorta 9.000 millones de dólares en gastos, principalmente destinados a los medios de comunicación públicos y la ayuda exterior. El gobierno indicó que esto podría ser solo el comienzo de nuevos recortes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.