Los precios del petróleo continuaron con mayores caídas por la mañana, pero en este momento se están consolidando y subiendo hacia los 79 dólares por barril de crudo Brent. Aunque el mercado está predispuesto a mayores descensos ante una paz potencial entre Irán y EE. UU., vale la pena enfatizar que muchos asuntos aún permanecen sin resolver.

Cabe señalar que los detalles del memorando de 14 puntos todavía se están perfeccionando y, en gran medida, este plan es una lista de deseos; sin embargo, el mercado ya está descontando dinámicamente la perspectiva de que un amplio flujo de materia prima regrese al mercado, lo que se tradujo en una caída de los precios de casi el 40% desde el pico del conflicto. Los contratos de petróleo Brent fluctúan en el rango de 78-79 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense WTI cayó temporalmente por debajo de la barrera psicológica de los 75 dólares, antes de estabilizarse en torno a los 75-76 dólares.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El precio del petróleo está aproximadamente un 11% por encima de los niveles previos al conflicto.

¿Qué afecta a los precios del petróleo?

Consentimiento para la exportación inmediata: Aunque el contenido oficial del acuerdo no se ha publicado, los informes entrantes muestran que Irán podrá vender petróleo y combustibles inmediatamente después de la firma. Además, EE. UU. se ha comprometido a levantar los bloqueos de sus puertos y a emitir

Actividad de los petroleros: Los armadores ya se están preparando para la apertura del Estrecho de Ormuz mediante la reubicación de sus barcos vacíos hacia Oriente Medio. Los analistas toman como escenario base que el tráfico a través de este punto logístico clave se restablecerá por completo en ambas direcciones.

Efecto de la liberación de existencias: Se estima que la apertura del estrecho permitirá que más de 100 barcos cargados pertenecientes a otros países de la región , que estaban bloqueados allí debido al conflicto, salgan del Golfo Pérsico. Semejante entrada repentina de petróleo actuará en el mercado como una poderosa liberación de reservas. No obstante, un regreso total de las exportaciones a los niveles de antes de la guerra llevará al menos varios meses, entre otras cosas debido a la necesidad de limpiar las rutas marítimas de minas.

Retorno de la producción a la normalidad: La producción en la región podría haber caído hasta 14 millones de barriles por día. La flexibilidad en la producción ocurre principalmente por parte de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. En los años 90, la producción volvió a la normalidad solo después de unos 12 meses, pero en los principales países del conflicto, es decir, en Irak y Kuwait, el regreso llevó mucho más tiempo.

Previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

En su último informe, la AIE presenta nuevamente una visión más bajista (pro-oferta y a la baja para los precios) del mercado:

Profundo golpe a la demanda: La Agencia ha revisado significativamente sus estimaciones respecto a la demanda de este año. Se estima que el consumo global de petróleo se contraerá este año en hasta 1,1 millones de barriles por día (bpd) debido a los altos precios en las estaciones de servicio y a los problemas con la disponibilidad de productos refinados (previamente se esperaba una caída de 420 mil bpd). A nivel global, la demanda ya ha disminuido según estimaciones preliminares a niveles de 100 millones de barriles por día.

Perspectiva de una enorme sobreoferta en 2027: Las primeras previsiones detalladas de la AIE para 2027 apuntan a un enorme exceso de oferta que se aproxima. Se espera que la oferta global aumente en un nivel de 8 millones de bpd, mientras que la demanda aumentará en solo 2 millones de bpd. Aunque estas son afirmaciones bastante contundentes, incluso si se cumplen a la mitad, el mercado del petróleo debería encontrarse bajo presión.

Estado de las reservas globales: Actualmente, las existencias globales se están reduciendo a un ritmo récord. Sin embargo, el superávit esperado al final del año tiene como objetivo dar al mercado un respiro muy necesario y una oportunidad para reconstruir estas existencias agotadas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La demanda cayó a 100 millones de barriles por día y muy probablemente no experimentará una recuperación dinámica en el futuro cercano.

Goldman Sachs espera estabilización

Las instituciones financieras reaccionan inmediatamente al cambio en el paradigma geopolítico. Goldman Sachs decidió aplicar una clara revisión a la baja en sus expectativas de precios:

Previsión para 2026: El banco rebajó su previsión del precio medio del petróleo Brent para este año a 85 USD por barril (frente a los 90 USD anteriores) y la del WTI a 80 USD por barril (frente a los 85 USD). Vale la pena señalar que los precios actuales son más bajos que la previsión media.

Previsión para 2027: En el horizonte del próximo año, los expertos de Goldman Sachs ven el precio medio del Brent en el nivel de 75 USD, y el del WTI en el nivel de 70 USD por barril. El nivel de 75 USD por barril está actualmente descontado en la curva de contratos para mayo de 2027.

Normalización más rápida: Esta corrección resulta de la suposición de que, gracias a la apertura del Estrecho de Ormuz, las exportaciones del Golfo Pérsico volverán a la norma previa al conflicto ya para finales de julio (previamente se estimaba que esto sucedería solo a finales de agosto).

Riesgo persistente: Sin embargo, el banco estipula que el acuerdo del viernes es preliminar. Si las conversaciones posteriores y detalladas sobre el programa nuclear iraní terminan en fracaso, Teherán puede decidir nuevamente bloquear el estrecho.

Fuente: Bloomberg Finance LP

La curva de futuros ha caído claramente en el corto y medio plazo y el nivel de 75 USD ya está marcado para mayo de 2027. Por otro lado, el nivel de 70 USD está descontado en 2031. La curva de futuros se encuentra en este momento muy plana en comparación con el pasado.

Indicadores de mercado y análisis técnico del petróleo

Los inversores están viviendo claramente en el futuro y en el potencial de una gran sobreoferta el próximo año, y se están olvidando de la posible presión física en el mercado. Por otro lado, observamos una situación muy interesante en los precios regionales y desde la perspectiva del análisis técnico: