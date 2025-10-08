Los recortes de tipos de la Fed impulsan al oro📈

Conclusiones clave El oro sube un 1,3%, superando los 4.000 dólares por onza.

Los mercados descuentan otro recorte de tipos de la Fed en octubre.

El oro ha superado los 4.000$ por onza y continúa su repunte hacia el nivel de 4.050$. El indicador RSI en el marco temporal diario se acerca a 90, lo que muestra condiciones de sobrecompra, mientras que la brecha entre el precio y el promedio móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja) se está ampliando. El promedio actualmente se sitúa alrededor de 3.650$, aproximadamente un 10% por debajo de los máximos locales de hoy. En cuanto al volumen de operaciones, la actividad de compra ha dominado las últimas cuatro sesiones. El mercado de predicciones Kalshi estima que el cierre del gobierno de EE. UU. durará alrededor de 22 días, lo que implica que las oficinas federales podrían no reabrir hasta alrededor del 22 de octubre. Esto supone que la Reserva Federal no recibirá datos macroeconómicos clave, incluidos los informes de inflación del IPC y del NFP de septiembre. Precio del oro Fuente : Plataforma de XTB

