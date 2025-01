Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se reducen ligeramente tras alcanzar un nuevo máximo anual 📈

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo han experimentado un fuerte aumento durante el último mes, en parte impulsados ​​por las crecientes preocupaciones del mercado sobre la inflación y las futuras decisiones de la Reserva Federal. Sin embargo, el actual aumento de la pendiente de la curva de rendimientos en comparación con diciembre de 2024, respaldado tanto por el fuerte movimiento de los rendimientos de los bonos a largo plazo como por la disminución de los rendimientos de los bonos a corto plazo, plantea interrogantes sobre la dirección futura de los movimientos de los inversores y pone en duda el alcance de la respuesta del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Curva de rendimientos de hoy (línea verde en el gráfico) y curva de rendimientos del 1 de diciembre de 2024 (línea amarilla en el gráfico). Fuente: Bloomberg Finance L.P. El movimiento del miércoles, impulsado por las preocupaciones sobre las políticas de Donald Trump y la posible introducción de aranceles drásticos dirigidos tanto a los aliados políticos como a los oponentes económicos de Estados Unidos, impulsó los rendimientos de los bonos a 10 años al 4,728%, superando los máximos de abril en términos anuales. Esto marca el nivel más alto desde el máximo de octubre de 2023, que se produjo poco después del final del ciclo de aumento de tasas de interés más rápido del siglo XXI. Un movimiento de rendimiento de este tipo podría servir como base para la toma de posiciones largas por parte de los fondos que buscan ir en contra del sentimiento del mercado. Cualquier falla en la materialización total de los riesgos asociados con los anuncios de Trump dejaría margen para que los rendimientos cayeran, incluso ante un ciclo de reducción de tasas más lento por parte de la Fed. También vale la pena señalar que los movimientos recientes en el mercado de bonos han llevado al diferencial de valor más alto entre los rendimientos del Tesoro a 10 años y a 2 años desde 2022, que actualmente se sitúa en 41,9 puntos básicos. El valor del diferencial volvió a superar el cero en el último trimestre de 2024 después de aproximadamente dos años de estar por debajo de cero. Un fuerte movimiento ascendente del diferencial, combinado con la estabilización de los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 años en torno al 4,26%, podría crear una presión adicional para revertir el impulso del rendimiento a 10 años de nuevo al 4,3%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años y a 10 años y su diferencial en los últimos 5 años. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Sin embargo, cabe señalar que si se materializan las preocupaciones del mercado, como la imposición de aranceles amplios, se mantiene un mercado laboral fuerte y vuelven las presiones inflacionarias, los rendimientos de los bonos a corto plazo pueden seguir aumentando a un ritmo similar al de los de largo plazo. Como resultado, en lugar de un estrechamiento del diferencial debido a una disminución de los rendimientos de los bonos a 10 años, podríamos ver el diferencial cerrarse desde el mínimo debido al aumento de los rendimientos de los bonos a 2 años.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.