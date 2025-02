Banco Sabadell (SAB.ES) ha presentado sus resultados del cuarto trimestre del año y han conseguido batir las expectativas del consenso de analistas, con un gran desempeño en la creación de crédito. Sin embargo, hay algunos matices que han permitido superar las expectativas del consenso. ¡Te lo explicamos! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados de Banco Sabadell del cuarto trimestre de 2024: Margen de intereses: 1.275 millones de euros, +5,2% frente al cuarto trimestre del 2023 y 1.250 millones de euros esperados

Comisiones netas: 347 millones de euros, +2,2% frente al cuarto trimestre del 2023

Beneficio neto: 532 millones de euros, +75% frente al cuarto trimestre del 2023 y 425 millones de euros esperados Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Banco Sabadell Los resultados de Banco Sabadell nos parecen mixtos y confirman la dinámica actual del sector. A pesar de batir expectativas, un punto negativo es que el margen de intereses se ha visto positivamente impactado por el registro de unos intereses de demora extraordinarios por la victoria en una sentencia judicial. Sin esto, el margen de intereses habría caído con respecto al tercer trimestre del 2024, lo que refleja la tendencia actual del sector. Por su parte, el desempeño de las comisiones ha sido algo pobre y Banco Sabadell no ha sido la que más ha destacado del sector en esta métrica. Un dato que nos parece fundamental de los resultados de Banco Sabadell es la creación de nuevo crédito, llevando a la cartera de crédito a un incremento del 1,7% con respecto a trimestre anterior. Destaca la nueva producción hipotecaria, con un aumento intertrimestral del 7%, pero sobre todo la banca de empresas, que ha otorgado 3.938 millones de euros en préstamos y créditos, un aumento del 44% intertrimestral. Esta creación de crédito ha compensado parcialmente la caída del margen de clientes y del margen de intereses, que han descendido con respecto al trimestre anterior si eliminamos el efecto de los intereses de demora. Por su parte, el beneficio neto también se ha visto afectado positivamente por la reversión de unas provisiones relacionadas con la deuda de los intereses de demora y por las inundaciones de Valencia, con un impacto total de 109 millones de euros. Sin este efecto, los resultados de Banco Sabadell no habrían cumplido las expectativas del consenso de analistas. En definitiva, los resultados del Banco Sabadell han sido algo peor que los del resto del sector en el margen de intereses (quitando el efecto extraodrinario) aunque nos parece que la generación de crédito ha sido muy positiva y le continuará ayudando en 2025 ante la caída de los tipos de interés. Las acciones de Banco Sabadell suben ya un 30% en este 2025. En el día de hoy, han abierto con ligeras subidas. ¿Cómo comprar acciones de Banco Sabadell? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Banco Sabadell para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

