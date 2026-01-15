Los resultados de BlackRock gustan al mercado

Las acciones de BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, subieron un 2,2% tras la publicación de sus resultados. El BPA ajustado y las entradas netas de capital superaron con creces las expectativas del mercado. BlackRock alcanzó un nuevo récord histórico, con activos bajo gestión (AUM) que ascendieron a 14,04 billones de dólares, lo que demuestra la firmeza con la que la firma se adapta a la corriente del mercado cuando suben las valoraciones de los activos.

El aumento de los AUM se debió principalmente al repunte de la renta variable en el cuarto trimestre, impulsado por:

Entusiasmo por la IA

Reducción de la presión sobre los tipos de interés

Un crecimiento económico relativamente estable en EE. UU.

Los resultados superaron las expectativas de Wall Street y la reacción del mercado fue rápida: las acciones de BlackRock suben aproximadamente un 2,5%, lo que sugiere que los inversores acogieron con satisfacción tanto la magnitud de los ingresos como la calidad de las entradas de capital.

Los ingresos aumentaron a 7.000 millones de dólares desde los 5.680 millones de dólares interanuales, superando el consenso de los analistas de 6.690 millones de dólares. Para BlackRock, esto es importante porque la mayoría de los ingresos se calculan como porcentaje de los activos bajo gestión (AUM), por lo que el aumento de los activos actúa como apalancamiento operativo.

El BPA superó claramente las previsiones: 13,16 dólares frente a las expectativas de unos 12,21 dólares. Para los inversores, esto indica que el crecimiento de los ingresos se está traduciendo en resultados netos de forma más eficiente de lo que el mercado preveía.

El beneficio neto ajustado aumentó a 2.180 millones de dólares desde los 1.870 millones de dólares del año anterior, lo que apunta a un trimestre de sólida rentabilidad a pesar de la creciente presión de los costes.

Los costes aumentaron drásticamente: 5.350 millones de dólares frente a los 3.600 millones de dólares interanuales, lo que pone de relieve un problema clave de cara al futuro. A esta escala, las inversiones en crecimiento y expansión pueden resultar costosas, y el mercado observará de cerca si un mayor gasto genera beneficios duraderos.

Las entradas de productos de renta variable se mantuvieron prácticamente sin cambios interanuales: 126.050 millones de dólares frente a los 126.570 millones de dólares del año anterior. Puede que esto parezca poco prometedor, pero a esta escala, la estabilidad en sí misma es una señal contundente.

Las entradas de renta fija fueron muy sólidas: 83.770 millones de dólares en el trimestre, lo que Reuters vincula a una postura más moderada de la Fed y a un mercado laboral más frío. Esto es importante: demuestra que BlackRock se está beneficiando de la rotación de los inversores hacia la renta fija.

Las entradas netas totales a largo plazo ascendieron a aproximadamente 267.800 millones de dólares, con los ETF una vez más como principal motor. Este es el punto clave: BlackRock está prácticamente "programado" para obtener beneficios cuando el capital regresa a estrategias pasivas de bajo coste.

La firma también registró entradas netas anuales récord de 698.260 millones de dólares, lo que refuerza la imagen de BlackRock como la mayor máquina de captación de capital del mundo. Esta no es solo una cifra atractiva, sino una cifra dominante.

ETFs: comisiones bajas, escala masiva