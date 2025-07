Los resultados de Starbucks no cumplen con las expectativas

Los resultados trimestrales de Starbucks del segundo trimestre de 2025 muestran debilidad operativa y el comienzo de la reestructuración de la compañía. La disminución en la demanda acumulada durante los últimos periodos ha provocado cambios en la compañía de cafés americana. El gigante de la restauración ha reportado sus resultados trimestrales y ha mostrado un ligero crecimiento pero no logran batir las expectativas del consenso. Starbucks reportó unos ingresos globales por valor de 8.800 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 3%. A pesar de este leve avance en ventas, la compañía enfrenta una contracción significativa de su rentabilidad, con una caída del 38% en el beneficio por acción y una reducción de 450 puntos básicos en el margen operativo, situándose en el 8,2 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del segundo trimestre de 2025 de Starbucks Estados Unidos Este segmento, que representa el 74% del total de ingresos, mostró un crecimiento del 1%. Sin embargo, las ventas comparables cayeron un 1%, impulsadas por una disminución del 4% en las transacciones, parcialmente compensada por un aumento del 3% en el ticket promedio. En otras palabras, los clientes gastaron más por visita, pero acudieron con menor frecuencia, lo cual es indicativo de un entorno de menor consumo. El ingreso operativo cayó a 748 millones de dólares, desde los 1.100 millones del año anterior, y el margen operativo retrocedió del 18,0% al 11,6%. La presión en los márgenes provino de mayores costes laborales, asociados al plan de reestructuración “Back to Starbucks”, y de una menor eficiencia operativa. Esto refleja un intento de reposicionar la experiencia Starbucks, pero con un coste visible en la rentabilidad de la compañía en el corto plazo. Internacional El segmento internacional registró un crecimiento de ingresos del 6%, alcanzando los 1.900 millones de dólares, gracias a la expansión de tiendas (8% más de tiendas propias), mayor actividad de licencias y la adquisición de un socio en Reino Unido. Las ventas comparables aumentaron un 2%, impulsadas por un mayor volumen de transacciones (+3%), aunque con una ligera caída en el ticket promedio (-1%). El ingreso operativo disminuyó a 217 millones de dólares, con un margen de 11,6%, frente al 13,3% del mismo período del año anterior, debido a mayores costes de marketing y reestructuración. Desarrollo de canales Este segmento presentó un descenso del 2% en ingresos, hasta los 409 millones de dólares, debido principalmente a una menor contribución de la Global Coffee Alliance, compensada parcialmente por un aumento en las ventas de bebidas listas para consumir. Aunque sigue siendo el segmento con mayor rentabilidad relativa, el margen operativo también se contrajo, pasando del 51,7% al 47,3%. El ingreso operativo bajó a 193,5 millones de dólares, afectado por mayores costos de productos y menor ingreso de la alianza North American Coffee Partnership. Sin embargo, una mejor mezcla de productos ayudó a mitigar parte del impacto. Los resultados muestran un periodo marcado por el avance del plan estratégico “Back to Starbucks”, que busca recuperar la esencia de la marca mediante la mejora de la experiencia en tienda, el fortalecimiento de la conexión con los clientes y la simplificación organizativa. Este plan incluyó el recorte de 1.100 puestos corporativos. Además, la empresa anunció el nombramiento de una nueva directora financiera, lo que marca un cambio clave en el equipo ejecutivo en medio de esta transformación. Aunque este plan estratégico plantea soluciones para agilizar la compañía y mejorar sus márgenes, actualmente Starbucks no goza de una solidez operativa que aporte confianza al mercado. Las acciones de Starbucks (SBUX.US) retroceden un 1% en la sesión de hoy y un 0,5% en el acumulado del año. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



