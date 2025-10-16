TSMC ha reportado un sólido crecimiento tanto en ingresos como en beneficios del tercer trimestre de 2025, superando las expectativas del mercado y confirmando su liderazgo en chips de IA. Los beneficios de la compañía se han visto impulsados por una ola global de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, con Nvidia, Apple y el segmento de computación de alto rendimiento (HPC), definido en términos generales, como sus principales clientes. La alta participación de los procesos tecnológicos más avanzados (3 nm y 5 nm) ha permitido a la compañía mantener una sólida posición de precios y márgenes récord.

Tras la presentación, las acciones de TSMC en la bolsa taiwanesa se dispararon un 1,4%, cotizando muy cerca de máximos históricos, lo que confirma las altas expectativas de crecimiento continuo en los próximos trimestres. La inversión de capital para 2025 se ha incrementado a 40-42 mil millones de dólares, lo que refleja importantes inversiones en nueva capacidad de producción tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Además, el segmento de tecnología avanzada ya representa más del 74% de las ventas de obleas, y la empresa sigue siendo un beneficiario clave del auge de la infraestructura de IA a pesar de la incertidumbre del mercado y la presión derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Principales métricas de los resultados de TSMC

Ingresos: 989.920 millones de dólares taiwaneses (+30% interanual) La previsión era de 967.700 millones.

Beneficio neto: 452.300 millones de dólares taiwaneses (+39% interanual) La previsión era de 405.500 millones.

Margen bruto: 59,5% (trimestre anterior: 58,6%). La previsión era de 57,1%.

Beneficio operativo: 500.700 millones de dólares taiwaneses (+39% interanual). La previsión era de 458.600 millones.

Margen operativo: 50,6% (trimestre anterior: 49,6%). La previsión de 47,3%.

Inversión de capital (Capex) 2025: 40.000-42.000 millones de dólares americanos. La previsión anterior era de 38-42 de dólares americanos.

Participación de los segmentos de IA/HPC en las ventas: aprox. 60% de los ingresos, chips avanzados (>7 nm): 74%.

Pronósticos para el conjunto del año fiscal

Crecimiento de ingresos: aproximadamente 30% interanual en el rango medio (anteriormente ~30% interanual).

Inversión de capital: 40.000–42.000 millones de dólares americanos (El dato previo fue de 38.000–42.000 millones).

Dilución del margen bruto de las fábricas en el extranjero (año fiscal 2025): 1%–2% (anteriormente 2%–3%).

Dilución del margen bruto de las fábricas en el extranjero (perspectiva a largo plazo): 2%–3% en las etapas iniciales; 3%–4% en las etapas posteriores.

La dirección de la compañía ha elevado su pronóstico de crecimiento de ingresos para todo 2025 a un rango cercano al 30%, lo que apunta a una afluencia continua de pedidos de chips de IA y HPC, aunque advierte sobre riesgos geopolíticos y posibles interrupciones comerciales.

Pronósticos de TSMC para el último trimestre del 2025

Ingresos: 32.200–33.400 millones de dólares (32.000 millones de dólares previstos). Disminución intertrimestral del -1% en el punto medio del pronóstico.

Margen bruto: 59%–61%.

Margen operativo: 49%–51%.

Las acciones de TSMC registraron una ligera subida en la bolsa taiwanesa, pero aún hay que esperar al inicio de las operaciones en Estados Unidos para determinar la reacción real de los inversores a los resultados. Desde una perspectiva técnica, las acciones han experimentado un fuerte crecimiento, casi idéntico en escala al impulso observado en 2023, tras el cual las acciones de TSM experimentaron una corrección bajista más profunda.

Precio de las acciones de TSMC

Fuente : Plataforma de XTB

