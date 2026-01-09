El Nasdaq 100 arranca en verde

El Nasdaq 100 empieza en verde la última jornada de la semana y después de conocer un mal dato de empleo. Las subidas rondan el 0,3% y los inversores parece que han visto el dato de empleo como un impulso a una política monetaria más expansiva por parte de la FED. Tanto las nóminas no agrícolas como el empleo privado se ha quedado por debajo de lo esperado, lo que aumenta unas probabilidades de recortes que beneficia a las compañías tecnológicas.

Movimientos en el Nasdaq 100

Las acciones de Intel están disparadas un 7% en este inicio de sesión y lideran al Nasdaq 100. Esto se debe a que Trump ha realizado comentarios positivos sobre la compañía después de haber terminado una reunión con su CEO, presumiendo de los beneficios que el estado americano ha conseguido con las subidas de la acción de los últimos meses. Recordemos que el estado adquirió un 10% de Intel el verano pasado. Esto se ha propagado por el resto del sector, con Lam Research despegando otro 5%. Además, esta última ha conseguido una mejora de precio objetivo por parte de una casa de análisis, de nuevo señalando el potencial que tiene el segmento de chips de memoria.

Esta es la segunda ola de subidas de las compañías relacionadas con la IA, no tan centrada en los chips de lógica (GPU,CPU,TPU...) sino en los de memoria. Micron es otra de las empresas que está en el punto de mira.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

