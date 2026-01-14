Wells Fargo ha presentado sus resultados del cuarto trimestre de 2025, los cuales quedaron por debajo de las expectativas del mercado. Los ingresos alcanzaron los 21.290 millones de dólares, frente a una previsión de 21.650 millones de dólares, mientras que el beneficio por acción (BPA) se situó en 1,62 dólares, por debajo de los 1,67 dólares esperados. No obstante, el beneficio neto aumentó hasta 5.360 millones de dólares, desde 5.080 millones de dólares un año antes, impulsado por un alza de 4% en los ingresos por intereses, que totalizaron USD 12.330 millones, aunque esta cifra quedó por debajo del rango objetivo superior del propio banco (12.400–12.500 millones de dólares).

El desempeño se apoyó en la expansión de los segmentos de consumo y comercial, donde la entidad registró un crecimiento sólido. El CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf, destacó que los ahorros operativos están financiando inversiones en infraestructura y desarrollo, reflejadas, entre otros factores, en un incremento de 20% en nuevas tarjetas de crédito y un alza de 19% en préstamos para automóviles. Tras el levantamiento del límite de activos (USD 1,95 billones) en junio, los activos superaron los USD 2 billones por primera vez, habilitando nuevas oportunidades de expansión. Además, el banco cerró siete órdenes regulatorias vinculadas al escándalo de cuentas ficticias, quedando solo una pendiente desde 2018.

Las acciones de Wells Fargo, luego de acumular una subida de 32,7% en 2025, registraron una caída cercana al 2% antes de la apertura.

Resultados clave del Wells Fargo en el cuarto trimestre

Ingresos: 21.290 millones de dólares (por debajo de los 21.650 millones de dólares previstos).

Beneficio neto: 5.360 millones de dólares ( +5,5% interanual ); excluyendo extraordinarios: 5.800 millones de dólares y BPA USD 1,76 .

Ingreso neto por intereses (NII): 12.330 millones de dólares (inferior a los 12.460 millones de dólares esperados, pero cercano a los objetivos del banco).

Provisiones por pérdidas crediticias: 1.040 millones de dólares (desde 1.100 millones de dólares interanual).

ROE: 12,3%.

Depósitos: 1,38 billones de dólares (por encima de los 1,36 billones de dólares previstos).

Costes de reestructuración: 612 millones de dólares (0,14 dólares por acción) asociados a reducción de plantilla.

Proyecciones para 2026:

Ingreso neto por intereses (NII): en torno a 50.000 millones de dólares , lo que implicaría un alza cercana al 5% interanual desde los 47.500 millones de dólares de 2025 (el consenso del mercado apunta a USD 50.200 millones ). Excluyendo el segmento de Mercados, el NII se situaría alrededor de 48.000 millones de dólares , frente a 46.700 millones de dólares en 2025.

Gasto total: aproximadamente 55.700 millones de dólares , con una evolución estable o un incremento marginal de entre 1% y 2% interanual respecto a 2025, apoyado en ahorros de costes y el uso de inteligencia artificial .

NII en Mercados (división que abarca trading en acciones, bonos, divisas y materias primas): en torno a 2.000 millones de dólares, impulsado por menores costes de financiación y el crecimiento del balance, frente a apenas 700 millones de dólares en 2025.

Fuente: Wells Fargo

Wells Fargo entra en 2026 en una posición sólida, con foco en la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia. Aun así, sus resultados del cuartro trimestre de 2025 han decepcionado al mercado, ya que tanto los ingresos como el beneficio por acción (BPA) se ubicaron por debajo de lo esperado, pese a un crecimiento interanual del beneficio neto apoyado en mayores ingresos por intereses.

Wells Fargo ha destacado la expansión del crédito al consumo y comercial, superando el umbral de 2 billones de dòlares en activos tras el levantamiento del límite regulatorio, y avanzando en el cierre de la mayoría de las órdenes vinculadas al escándalo de cuentas ficticias. Los depósitos superaron las expectativas del mercado y las provisiones por pérdidas crediticias disminuyeron.

De cara a 2026, la dirección espera una estabilización de los gastos y un crecimiento de los ingresos por intereses, con especial impulso desde el segmento de Mercados, apoyado en el trading de acciones y materias primas, así como en una mayor eficiencia operativa derivada del uso de inteligencia artificial.

Cotización de las acciones de Wells Fargo

Aunque las acciones de Wells Fargo pierden terreno hoy antes de la apertura de Wall Street, en el largo plazo mantienen una tendencia alcista definida por las medias móviles exponenciales. Merece especial atención la EMA de 100 días (curva púrpura), que durante 2025 actuó de forma recurrente como soporte clave para el precio de las acciones del banco.

