A lo largo de 2025 hemos asistido a una clara rotación de activos que ha alterado la dinámica dominante de los últimos años. El mercado estadounidense, tradicionalmente impulsado por las grandes tecnológicas, especialmente por el grupo conocido como los Magnificos 7, ha cedido protagonismo frente a otros focos de inversión.

Durante el último ejercicio, se ha producido una rotación de capital desde valores tecnológicos y estadounidenses hacia el mercado europeo, donde bolsas como la española han registrado rendimientos destacados.

Además, la depreciación del dólar ha tenido un impacto directo en los activos denominados en esta divisa, provocando una erosión significativa en los retornos obtenidos por los inversores internacionales debido al efecto del tipo de cambio.

En este nuevo contexto, hemos decidido analizar la situación actual del mercado americano para identificar qué sectores y compañías están liderando el rendimiento en 2026, y entender qué factores están impulsando su comportamiento.

Sectores destacados de Wall Street en lo que llevamos de año

En el mercado estadounidense, un inicio de año marcado por la volatilidad derivada de tensiones políticas y debates monetarios ha dado lugar a tres sectores que destacan claramente sobre el resto. Aunque no son los de mayor ponderación dentro del S&P 500, sí están actuando como los principales catalizadores de crecimiento. Entre los ganadores de este comienzo de 2026 se encuentran el equipamiento de semiconductores, la industria del oro y las empresas vinculadas al petróleo y gas.

Como muestra la gráfica, sectores como agricultura, cobre, materias primas o construcción también presentan buenos rendimientos. Sin embargo, los tres sectores que lideran con mayor claridad son:

Equipamiento de semiconductores: +25%

Industria del oro: +24%

Petróleo y gas: +23%

Por el contrario, entre los sectores que más han lastrado al índice encontramos gaming, cable y satélite, seguros y servicios de procesamiento de datos.

El sector de equipamiento de semiconductores lidera el S&P 500

El equipo de semiconductores se posiciona como el gran protagonista del S&P 500 en lo que llevamos de año. Este subgrupo industrial incluye compañías dedicadas al diseño, fabricación y suministro de maquinaria, herramientas y software para producir chips. Son empresas esenciales dentro del ciclo de producción de microchips, un sector impulsado por la expansión de la inteligencia artificial.

El rendimiento del sector se explica por una combinación de factores. La expansión de la IA ha generado una demanda exponencial de chips avanzados, lo que ha impulsado la actividad de toda la cadena de suministro. A esto se suman los subsidios e inversiones públicas destinadas a reforzar la producción doméstica de semiconductores en Estados Unidos, así como el crecimiento de gigantes como NVIDIA o AMD, que arrastran al resto de la industria.

Entre las empresas más destacadas del sector encontramos:

LAM Research Corp (+27%)

Applied Materials Inc (+25%)

KLA Corp (+24%)

Teradyne Inc (+18%)

Qnity Electronics Inc (+17%)

El Gold Index se ve impulsado por la subida del oro

Este subgrupo reúne a compañías cuya actividad principal consiste en extraer, procesar y comercializar oro, además de empresas dedicadas a royalties y financiación minera. Se trata de un sector que suele actuar como refugio en momentos de incertidumbre económica, beneficiándose de la búsqueda de activos defensivos y de los repuntes del precio del metal.

El buen comportamiento del sector se debe a un entorno de tipos reales más bajos, que aumenta el atractivo del oro frente a la renta fija, a la persistencia de tensiones geopolíticas y a un incremento de las compras institucionales. Esta combinación ha impulsado el precio del metal y, con ello, el rendimiento de las mineras.

Dentro del sector destaca Newmont Corp (+22%), una de las mineras de oro más grandes del mundo por capitalización, que ha sabido capitalizar el sólido repunte del precio del metal en este inicio de año.

El petróleo y el gas se benefician de la inestabilidad política

Este sector incluye compañías que proporcionan equipamiento, ingeniería y servicios técnicos para la exploración y producción de petróleo y gas. Su actividad es fundamental para perforar, mantener y optimizar pozos en todo el mundo.

El repunte del sector se explica por la subida del precio del petróleo este inicio de año y por la tensión geopolítica. Además, la creciente demanda energética en economías emergentes ha reforzado la actividad de estas compañías, que se benefician directamente de un entorno de precios más altos.

Entre las empresas más destacadas se encuentran:

SLB Ltd (+28%)

Halliburton Co (+20%)

Baker Hughes Co (+18%)

