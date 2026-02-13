Las acciones de L’Oréal caen más de un 4% en la jornada de hoy después de que ayer al cierre de mercado presentara unos resultados que no han gustado al mercado. La compañía reporta crecimiento pero no convence: ¿hacia dónde va el sector de belleza?¿Qué es lo que preocupa a los inversores?

Cifras clave de los resultados de L’Oréal del 2025

Ingresos: 44.052 millones de euros, +1,3% interanual y -0,63% frente a lo esperado

EBIT: 8.891,9 millones de euros, +1,3% interanual y -0,48% frente a lo esperado

Beneficio neto: 6.127,2 millones de euros, -4,4% y -5,57% frente a lo esperado

Opinión del equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de L’Oréal

Ingresos de L'Oréal

Los resultados de L’Oréal muestran gran solidez. En concreto, a tipo de cambio constante los ingresos crecieron en un 4% interanual en el año completo, con una aceleración del 6% en el último trimestre del año. En el 2025 el segmento que más destacó fue el de productos profesionales (+7,5% tc.constante, que es menos sensible a la debilidad de la demanda. Sin embargo, es el menos importante en términos absolutos, por lo que el de productos de consumo (36% de los ingresos totales) tuvo un crecimiento del 3,5% interanual. En cualquier caso, vemos también un repunte del 4,8% tc.constante en el último trimestre, lo que nos indica que en general el sentimiento del consumidor ha mejorado.

Desempeño por regiones

Esto podemos verlo también por regiones. A tipo de cambio constante Norte de Asia fue el que peor desempeño tuvo, con un crecimiento de tan solo el 0,5% interanual a tc.constante y apenas repunte en el último trimestre. Sin embargo, la compañía afirma que China fue la principal impulsora del crecimiento y se aceleró hasta el medio dígito simple. Esto es una gran noticia, ya que pensamos que China empieza a mostrar un mejor desempeño en algunos segmentos del mercado de belleza-lujo. Aunque de momento son bastante selectivos, ya vemos un cambio de sentimiento que puede beneficiar a las marcas mejor posicionadas. Norteamérica también mostró un buen desempeño, con un crecimiento del 3,4% interanual en el año a t.c constante pero con un repunte del 8,6% en el último trimestre. Europa por su parte muestra solidez (4,4% año y 6,6% 4T2025). El gran desempeño de Norteamérica también señala el cambio del sentmiento del consumidor en Estados Unidos, después de una primera mitad donde se hundió. Los datos del mercado laboral siguen siendo mixtos, pero desde luego el mayor temporal ya ha pasado.

Los márgenes de L’Oréal han aguantado bastante bien, e incluso el margen operativo se ha expandido en 2 décimas pero un tipo impositivo mayor ha causado la caída del beneficio neto.

Conclusión de los resultados de L'Oréal

En conclusión, pensamos que L’Oréal sigue mostrando un gran comportamiento operativo y las perspectivas para el 2026 son buenas. Tanto los comentarios de la directiva como el desempeño del último trimestre nos hace pensar que el crecimiento seguirá siendo positivo en el 2026 y China podría seguir mejorando. El riesgo viene de nuevo del impacto de la divisa, que ha perjudicado a los resultados por la debilidad del dólar. Por otro lado, vemos el nombramiento de Pablo Isla como vicepresidente del consejo como algo positivo, dada la trayectoria del directivo español. En definitiva, aunque el mercado castigue a la compañía por quedarse ligeramente por debajo de las expectativas, vemos un buen comportamiento operativo en un mercado complicado.



