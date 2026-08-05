El DESPEGUE del Oro🟡

El oro (+2,9%) y la plata (+4,45%) suben por tercera sesión consecutiva a pesar de la pausa en la caída del dólar. La desescalada del conflicto en Oriente Medio, junto con un entorno de pleno optimismo en el mercado bursátil, impulsan la demanda especulativa, mientras que la preocupación por la deuda en economías clave ofrece argumentos clásicos para comprar metales preciosos.

Análisis técnico del oro con velas diarias

Los futuros del oro rompieron alcista hoy por encima de las medias móviles exponenciales de 10 y 30 días (EMA10 en amarillo; EMA30 en morado claro), poniendo a prueba la resistencia en el límite superior de la zona de consolidación reciente en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda bajista (abril-julio). Sin embargo, el contrato continúa cotizando por debajo del nivel psicológico de 4200 dólares por onza (puesto a prueba una vez a principios de julio). Un cierre por encima de este umbral indicaría posibilidades reales de transición de una tendencia lateral a una tendencia alcista, y una ruptura por encima de la EMA100 (morado oscuro) se volvería viable si el optimismo persiste en otras clases de activos de riesgo y la corrección del dólar se mantiene (USDIDX invertido en azul).

Fuente: xStation5

¿Por qué se están recuperando los metales preciosos?

El intento de establecer una tendencia alcista en el oro y la plata se debe a una combinación de un dólar más débil, un riesgo geopolítico decreciente y un aumento repentino de la demanda institucional y especulativa (reflejado en el repunte del volumen de la semana pasada en el Gráfico 1).

Fuente: CME Group

Argumentos clave a favor de los alcistas:

Disminución de las tensiones geopolíticas y cambio en las perspectivas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés: Las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el Estrecho de Ormuz están aliviando los temores inflacionarios y reduciendo las expectativas del mercado de subidas de tipos de la Reserva Federal a solo una para fin de año. Los menores rendimientos de los bonos y una menor inclinación hacia un ajuste monetario a corto plazo respaldan directamente a los metales preciosos que no generan intereses.

Entradas de capital institucional y demanda asiática: La recuperación del sentimiento en los mercados asiáticos está brindando un fuerte respaldo a los metales preciosos. Los ETF respaldados por oro chino registraron 14 días consecutivos de entradas de capital, poniendo fin a una larga racha de salidas. El regreso a las compras de oro por parte del Banco de Corea proporcionó un impulso positivo adicional.

Impulso técnico y cobertura de posiciones cortas: Los niveles de precios actuales desencadenaron una ola de cobertura de posiciones cortas tras meses de caídas provocadas por la guerra. En julio, el oro se recuperó de un mínimo de 10 meses y ganó aproximadamente un 4% en las últimas tres semanas, volviendo a la zona de los 4.165 dólares por onza. Un repunte similar se observó en la plata.

¿Qué tan fuerte es el aumento en la propensión al riesgo?

Los datos históricos del Gráfico 2 resaltan una correlación negativa significativa entre los principales metales preciosos y el dólar estadounidense (oro y plata en la fila inferior; Bitcoin y S&P 500 en la superior). El desempeño de la semana actual (puntos azules) apunta a un optimismo claramente acelerado. La caída del dólar se ha detenido (el USDIDX se mantiene cerca del cierre del viernes), mientras que el oro y la plata superan su línea de tendencia.

Gráfico 2. Comparación de la rentabilidad semanal de activos seleccionados frente al dólar.

Fuente: XTB Research, Yahoo Finance data

La guerra en Irán y la consiguiente entrada de capitales en el dólar eclipsaron temporalmente el papel del oro como refugio seguro clásico. Ahora, el oro y la plata intentan iniciar una nueva tendencia alcista gracias al creciente apetito por el riesgo (que también se observa en el Bitcoin y las acciones).

Sin embargo, la mejora del sentimiento del mercado y la demanda especulativa no son los únicos factores que impulsan al alza los metales preciosos. La semana pasada, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzaron sus niveles más altos desde 2007, a medida que los inversores vendían deuda ante el temor a una inflación persistente y una respuesta lenta de la Reserva Federal. Preocupaciones similares surgen de la intervención estadounidense sin precedentes en el mercado de divisas, que respalda al yen japonés (Japón posee aproximadamente 1,14 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense).

Gráfico 3. Rentabilidad de los bonos a 10 años en Japón, Alemania y Estados Unidos.

Fuente: XTB Research, Bloomberg and Macrobond data