Los tres factores que están causando las subidas del 10% en las acciones de Acciona Energía

Las acciones de Acciona Energía despegan un 10% en la jornada de hoy y lideran las subidas del Ibex 35. Aunque los inversores podrían achacar estas subidas al optimismo sobre Oriente Medio, la realidad es que hay varios factores que le están impulsando. Estos son los 3 factores clave de hoy.





Las acciones de Acciona Energía celebran las palabras de Trump

En primer lugar y como factor más evidente, el optimismo de Trump sobre la posible paz en Oriente Medio se ha transmitido a todo el mercado, incluído Acciona Energía. El presidente de Estados Unidos ha señalado que se podría firmar un acuerdo incluso en este fin de semana. Aunque Acciona Energía no era la más expuesta al conflicto, si que se había visto afectada por la negatividad del mercado.

Acciona Energía sigue en el Ibex 35

En las últimas semanas se había puesto en duda la continuidad de las acciones de Acciona Energía en el Ibex 35. Tanto es así que parte del mercado esperaba que ayer el CAT (organismo responsable de elegir de las empresas que forman parte del Ibex 35) decidiera sacar a Acciona Energía del índice para incluir a Técnicas Reunidas. El problema es que Acciona Energía tiene muy poco capital flotante (la mayoría de las acciones son de Acciona) e incluso Técnicas Reunidas estaba teniendo más volumen que Acciona Energía.

Sin embargo, finalmente el CAT ha decidido mantenerla. Es probable que esto haya impulsado el ánimo inversor, porque en el mercado es consciente de que en ocasiones la gestión pasiva tiene un impacto en la cotización de algunas empresas y la salida de un índice puede tener un impacto negativo. Esto había podido llevar a muchos inversores a liquidar sus posiciones a la espera de la decisión del CAT.

Posible OPA sobre Acciona Energía

El último factor es uno de los más importantes: una posible OPA. Según Cinco Días y Expansión, KKR y Brookfield están preparando sus ofertas para comprar Acciona Energía. Recordemos que Acciona tiene alrededor del 91% de Acciona Energía y que ya se estaba planteando otras opciones. De hecho, una de las posibilidades era que la compañía comprara el 9% restante que aún no poseía de Acciona Energía. Todavía no se ha confirmado que se quiera realizar una venta total o una venta parcial, pero los inversores han interpretado esto como una gran noticia.

Hay que recordar que en ocasiones el valor en bolsa de Acciona Energía y Nordex que corresponde a las acciones que posee Acciona, deja el negocio de construcción cotizando a múltiplos muy baratos. Por tanto, no es de extrañar que Acciona esté estudiando diferentes formas de destapar valor para sus accionistas.





Las acciones de Acciona Energía suben un 1,82% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona Energia?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona Energía para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.