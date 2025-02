Louis Vuitton ficha por el Real Madrid

Louis Vuitton apuesta por el fútbol español. La que fue patrocinadora de los juegos olímpicos y paralímpicos de París este 2024 quiere vestir al Real Madrid la temporada que viene. El equipo blanco sigue con su lucha por seguir expandiendo su marca más allá del ámbito deportivo. Los que ya han alcanzado la gloria europea en el campo ahora buscan lograr nuevos hitos en su valoración empresarial. Louis Vuitton vestirá al Real Madrid Mbappé, Vinicius Jr o Bellingham vestirán la marca francesa a partir del año que viene. Louis Vuitton quiere aprovechar el crecimiento orgánico que presenta en la región europea y apostar por uno de los mejores embajadores y vendedores de moda del mundo, los futbolistas. Tras el cierre del acuerdo por diez años para publicitarse en las pantallas y circuitos de la Fórmula 1, ahora aspiran a hacerse un hueco en el deporte líder en Europa. La empresa apuesta por esta estrategia con el fin de hacer crecer sus ventas en todas sus divisiones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Es habitual que los jugadores de las mejores ligas europeas vistan sus neceseres Louis Vuitton a la salida de sus partidos y la marca ha decidido aprovechar su oportunidad y apostar por los merengues como embajadores de marca ya que son ideales para transmitir los valores de lujo y exclusividad de la firma. De hecho, algunos ya lo hacen bajo esponsorización, como es el caso de Jude Bellingham. ¿Puede el Real Madrid impulsar las acciones de Louis Vuitton? Otros grandes hitos de la marca en el mundo del deporte son los acuerdos de esponsorización en el tenis. Desde la que fue número uno Naomi Osaka hasta llegar a Carlos Alcaraz, el diamante en bruto del tenis español, Louis Vuitton no ha perdido su oportunidad en uno de los deportes de mayor lujo del mundo. Durante los años 2017 y 2018 se encargó de crear dos baúles para los trofeos de Roland Garros, lo que lanzó la cotización de la acción a las nubes, permitiéndole alcanzar sus máximos anuales en las fechas de ambas ediciones. Destacó especialmente el año 2018, donde gracias a sus contratos no solo mejoraron sus resultados en la cotización, sino que sus ventas se incrementaron 11%. No obstante, desde la publicación de los resultados del último trimestre, en el que registraron una caída en sus ingresos y sus beneficios, las acciones de Louis Vuitton sufren caídas. El mal resultado en los mercados durante 2024, presentando pérdidas de más del 13%, ha acelerado la búsqueda de soluciones por parte de la empresa para revertir estos resultados. Actualmente, las acciones de Louis Vuitton se encuentran ligeramente por debajo de los 700 euros por título y continúan con una tendencia alcista desde que tocó su suelo en los 580 euros por acción en noviembre de 2024. Desde entonces, la empresa de lujo ha subido más de un 15%, aunque aún se sitúa lejos de sus máximos históricos, cifrados en los 902 euros por acción, que alcanzó en abril del 2023 como consecuencia de los buenos resultados presentados ese trimestre. Este nuevo anuncio puede ser el motor que la impulse a dichos valores. ¿Cómo Invertir en Louis Vuitton? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del sector del lujo, como el S&P Global Luxury de Amundi (GLUX.FR), donde Moet Hennessy Louis Vuitton supone un 7.22%. Además, también pueden adquirir las acciones de la empresa Moet Hennessy Louis Vuitton (MC.FR) o Hermes International (RMS.FR). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

