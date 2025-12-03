Marvell impulsa su posición en IA con la compra de Celestial

Marvell Technology sorprende al mercado con un movimiento estratégico al adquirir la startup Celestial AI por 3.250 millones de $. Tras el anuncio, las acciones de la compañía registran un alza cercana al 9% en las operaciones previas a la apertura. La adquisición refuerza la posición de Marvell en infraestructura de IA para centros de datos mediante la incorporación de la tecnología Photonics Fabric, que permite transmitir datos mediante luz entre chips y memoria, aumentando el ancho de banda, reduciendo el consumo energético y disminuyendo la latencia. Esto posiciona a Marvell como un competidor directo de empresas como Nvidia y Broadcom.
Las proyecciones financieras indican que las tecnologías de Celestial podrían generar 500 millones de $ en ingresos anuales hacia finales de 2028, alcanzando los 1.000 millones de $ al año siguiente. Con el despliegue total de los nuevos productos, Marvell estima ingresos por 10.000 millones de $ en el próximo año fiscal, con ventas de centros de datos creciendo entre 20–25% y los ingresos por chips en torno al 20%.
Photonics Fabric está revolucionando los centros de datos de nueva generación, permitiendo que grandes actores, como los hiperescaladores, escalen sistemas de IA a capacidades muy altas sin un consumo energético excesivo. La tecnología permite transmitir datos a más de 100 terabytes por segundo dentro de un único módulo CPO, eliminando cuellos de botella durante el entrenamiento de modelos de IA. Esto convierte a Marvell en un actor relevante en infraestructura de IA y capaz de competir con las mayores compañías del sector.
Actualmente se plantean dos escenarios. En el caso optimista, un rápido despliegue tecnológico y la fuerte demanda de los hiperescaladores podría impulsar la acción de Marvell por encima de los 100 dólares, apuntando a ventas proyectadas de 2.200 millones de $ para el cuarto trimestre. En el escenario pesimista, retrasos regulatorios o una fuerte competencia de Nvidia y Broadcom podrían limitar el crecimiento. Aun así, la adquisición de Celestial AI se alinea con la tendencia de consolidación en el mercado de chips de IA y ofrece a Marvell la oportunidad de recuperar impulso tras un periodo desafiante.
Cotización de Marvell Technology
Fuente : Plataforma de XTB
