La falta de empresas tecnológicas limita al Ibex 35

El rebote global viene impulsado por el sector tecnológico, con optimismo en torno a Advanced Micro Devices tras su acuerdo con Meta Platforms, y con el mercado pendiente de los resultados de NVIDIA en plena volatilidad por la inteligencia artificial.

El Ibex 35 se queda rezagado frente a las principales bolsas internacionales por la debilidad del sector bancario, mientras utilities como Endesa destacan tras sólidos resultados y mejora del dividendo.

Jornada al alza entre los principales selectivos mundiales, gracias al impulso de las empresas tecnológicas, después de las fuertes caídas de ayer después de publicarse distintos informes sobre el futuro de la economía y el impacto que puede tener en ella la inteligencia artificial.

El Ibex 35 debido a la falta de compañías del sector queda rezagado de sus principales homólogos, y pierde sus máximos históricos, debido a las caídas del sector bancario, que cierra la jornada a la baja, limitado por la caída en la rentabilidad de los bonos que por otro lado sirve de apoyo en las utilities y Socimis.

Protagonistas de la jornada del Ibex 35

Entre los protagonistas del día encontramos a Endesa que lidera las subidas del mercado, presentando unos resultados muy sólidos, incrementando el dividendo un 20%, reforzando su atractivo para el accionista. A esto se suma una fuerte generación de caja y un nivel de deuda controlado, lo que transmite estabilidad financiera y capacidad para seguir creciendo. Endesa se sitúa sin duda como una de las compañías eléctricas mejor preparadas para la transición energética en la Península Ibérica.

También ha presentado sus cifras Telefónica, cuyas cifras reflejan una empresa que todavía está en plena transición y ajuste estructural. Aunque los ingresos muestran cierta estabilidad e incluso ligeras mejoras, la fuerte caída del beneficio neto evidencia que los costes extraordinarios, especialmente el impacto del ERE y las desinversiones en Latinoamérica, siguen pesando de forma importante en las cuentas. Aunque en España y Brasil ha generado mejores cifras de lo esperado, preocupa su tendencia en Alemania y especialmente en Reino Unido. Con todo ello consideramos que la entidad podría seguir sufriendo en el corto plazo.

Entre las compañías con mayores caídas situamos a Indra. Las últimas declaraciones de Zelensky acercando poco a poco el fin de la guerra han penalizado al valor, que descuenta ante esta situación menores contratos de cara al futuro.

Tecnología y foco en la inteligencia artificial

Un repunte en las empresas tecnológicas impulsó un repunte en las acciones después de una caída impulsada por los temores sobre los impactos disruptivos de la inteligencia artificial , con el sentimiento también impulsado por una mejora en la confianza del consumidor. A nivel corporativo AMD ha generando un mayor optimismo, debido a un acuerdo histórico con Meta. El mercado está a la espera de los resultados de Nvidia. Sus resultados calmarán o exacerbarán los temores sobre la IA. De momento, Anthropic sigue presentando nuevas herramientas de inteligencia artificial que están diseñadas para automatizar el trabajo en campos que incluyen recursos humanos, banca de inversión y diseño, penalizando a estas industrias.

Otros activos

Entre el resto de activos los metales cotizan con signo mixto, mientras el bitcoin acentúa su crisis, y mantiene su tendencia a la baja. La mayor criptomoneda ha caído casi un 30% durante el último mes, y la caída desde el máximo histórico ha alcanzado ahora aproximadamente el 50%, ante la aversión al riesgo.