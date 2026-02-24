El efecto Halo: dónde encontrar valor en bolsa

En un entorno de tasas reales altas y mayor gasto fiscal, el capital intensivo vuelve a ganar atractivo.

La rotación hacia empresas con activos físicos refleja un cambio estructural en el ciclo económico.

En los mercados financieros, las narrativas dominantes suelen concentrar la atención —y el capital— en un grupo reducido de compañías. Durante años, las empresas de crecimiento ligero en activos, apoyadas en modelos digitales y escalables, capturaron el entusiasmo de los inversores. Sin embargo, cuando el entorno macroeconómico cambia, también lo hace el liderazgo bursátil.

Hoy emerge con fuerza lo que podemos llamar “efecto Halo” término acuñado por los analistas de Goldman Sachs: la revalorización de compañías con activos tangibles, infraestructura crítica y alta intensidad de capital, percibidas como más resilientes ante la disrupción tecnológica y el nuevo ciclo económico.

¿Qué es el efecto Halo?

El efecto Halo, en este contexto, describe un fenómeno de rotación sectorial donde los inversores comienzan a premiar empresas cuyos activos físicos —plantas, redes, infraestructuras, concesiones, reservas naturales— generan una “aura” de estabilidad y durabilidad.

No se trata simplemente de empresas tradicionales. Se trata de negocios:

Difíciles de replicar



Con altas barreras de entrada



Con activos costosos y estratégicos



Menos expuestos a la obsolescencia acelerada

En momentos de incertidumbre tecnológica o de transición económica, estos atributos adquieren un valor diferencial.

De hecho, dentro de esta tendencia ya se observan ejemplos concretos en Europa. Compañías como ASML Holding, Safran, Airbus, Air Liquide o LVMH han sido señaladas como ejemplos de empresas con fuerte inversión en activos productivos, redes industriales y capacidades difíciles de replicar. Estas compañías combinan barreras tecnológicas, infraestructura física y posicionamiento estratégico en sectores clave de la economía real.

El desempeño relativo también empieza a reflejar esta rotación. Las carteras de compañías intensivas en capital han superado a sus equivalentes de bajo capital en torno a un 35% desde comienzos de 2025, mientras que las expectativas de crecimiento de beneficios por acción (EPS) y de rentabilidad sobre el capital (ROE) se han revisado al alza para este grupo.

El cambio de régimen: tasas reales y geopolítica

Dos fuerzas explican gran parte de esta rotación:

1. Mayores tasas reales

Cuando suben los rendimientos reales, el mercado tiende a descontar con mayor severidad los flujos de caja lejanos en el tiempo. Las empresas cuya valoración depende de promesas de crecimiento a largo plazo pierden atractivo relativo.

En cambio, las compañías intensivas en capital suelen:

Generar flujos más inmediatos



Operar en sectores regulados o con contratos de largo plazo



Beneficiarse de activos físicos ya instalados

2. Geopolítica y gasto fiscal

El nuevo entorno global está impulsando:

Reindustrialización



Inversión en defensa



Infraestructura energética



Seguridad de cadenas de suministro

Este aumento del gasto público y manufacturero favorece directamente a sectores como industriales, energía, materiales y utilities.

La rotación hacia compañías intensivas en capital sugiere que el mercado comienza a valorar nuevamente la capacidad instalada, la infraestructura crítica y las barreras físicas de entrada como ventajas competitivas duraderas. No se trata de abandonar la innovación, sino de reconocer que el crecimiento del futuro también necesitará acero, energía, redes y manufactura.

En este nuevo régimen, encontrar valor en bolsa puede implicar mirar menos hacia lo intangible y más hacia aquello que es costoso de construir, difícil de replicar y esencial para la economía real. El “halo” ya no está únicamente en la promesa digital, sino en la solidez del activo físico.