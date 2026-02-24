El efecto Halo: dónde encontrar valor en bolsa

-
La rotación hacia empresas con activos físicos refleja un cambio estructural en el ciclo económico.
En un entorno de tasas reales altas y mayor gasto fiscal, el capital intensivo vuelve a ganar atractivo.
En los mercados financieros, las narrativas dominantes suelen concentrar la atención —y el capital— en un grupo reducido de compañías. Durante años, las empresas de crecimiento ligero en activos, apoyadas en modelos digitales y escalables, capturaron el entusiasmo de los inversores. Sin embargo, cuando el entorno macroeconómico cambia, también lo hace el liderazgo bursátil.
Hoy emerge con fuerza lo que podemos llamar “efecto Halo” término acuñado por los analistas de Goldman Sachs: la revalorización de compañías con activos tangibles, infraestructura crítica y alta intensidad de capital, percibidas como más resilientes ante la disrupción tecnológica y el nuevo ciclo económico.
¿Qué es el efecto Halo?
El efecto Halo, en este contexto, describe un fenómeno de rotación sectorial donde los inversores comienzan a premiar empresas cuyos activos físicos —plantas, redes, infraestructuras, concesiones, reservas naturales— generan una “aura” de estabilidad y durabilidad.
No se trata simplemente de empresas tradicionales. Se trata de negocios:
- Difíciles de replicar
- Con altas barreras de entrada
- Con activos costosos y estratégicos
- Menos expuestos a la obsolescencia acelerada
En momentos de incertidumbre tecnológica o de transición económica, estos atributos adquieren un valor diferencial.
De hecho, dentro de esta tendencia ya se observan ejemplos concretos en Europa. Compañías como ASML Holding, Safran, Airbus, Air Liquide o LVMH han sido señaladas como ejemplos de empresas con fuerte inversión en activos productivos, redes industriales y capacidades difíciles de replicar. Estas compañías combinan barreras tecnológicas, infraestructura física y posicionamiento estratégico en sectores clave de la economía real.
El desempeño relativo también empieza a reflejar esta rotación. Las carteras de compañías intensivas en capital han superado a sus equivalentes de bajo capital en torno a un 35% desde comienzos de 2025, mientras que las expectativas de crecimiento de beneficios por acción (EPS) y de rentabilidad sobre el capital (ROE) se han revisado al alza para este grupo.
El cambio de régimen: tasas reales y geopolítica
Dos fuerzas explican gran parte de esta rotación:
1. Mayores tasas reales
Cuando suben los rendimientos reales, el mercado tiende a descontar con mayor severidad los flujos de caja lejanos en el tiempo. Las empresas cuya valoración depende de promesas de crecimiento a largo plazo pierden atractivo relativo.
En cambio, las compañías intensivas en capital suelen:
- Generar flujos más inmediatos
- Operar en sectores regulados o con contratos de largo plazo
- Beneficiarse de activos físicos ya instalados
2. Geopolítica y gasto fiscal
El nuevo entorno global está impulsando:
- Reindustrialización
- Inversión en defensa
- Infraestructura energética
- Seguridad de cadenas de suministro
Este aumento del gasto público y manufacturero favorece directamente a sectores como industriales, energía, materiales y utilities.
La rotación hacia compañías intensivas en capital sugiere que el mercado comienza a valorar nuevamente la capacidad instalada, la infraestructura crítica y las barreras físicas de entrada como ventajas competitivas duraderas. No se trata de abandonar la innovación, sino de reconocer que el crecimiento del futuro también necesitará acero, energía, redes y manufactura.
En este nuevo régimen, encontrar valor en bolsa puede implicar mirar menos hacia lo intangible y más hacia aquello que es costoso de construir, difícil de replicar y esencial para la economía real. El “halo” ya no está únicamente en la promesa digital, sino en la solidez del activo físico.
