Más allá de SpaceX: 3 empresas que se pueden beneficiar del “boom espacial”

Con la salida a bolsa de SpaceX prevista para el próximo 12 de junio, los inversores no solo se preguntan si deben participar directamente en la oferta, sino que también buscan formas alternativas de beneficiarse del impacto que este debut puede tener en todo el sector.

No estamos ante una IPO más: hablamos del mayor lanzamiento bursátil de la historia y, al mismo tiempo, del inicio de una nueva etapa para una industria con posibilidades enormes y que hasta ahora había tenido muy poca visibilidad en los mercados.

El ecosistema espacial ya no se limita a empresas de cohetes. Existen compañías de satélites, fabricantes de infraestructura orbital, proveedores de tecnología de defensa y operadores de comunicaciones que podrían verse impulsados por el renovado interés que generará SpaceX.

Muchos de los objetivos que hoy plantean estas empresas, colonización de Marte, centros de datos en órbita, redes globales de satélites, pueden sonar utópicos, pero si alguno de ellos empieza a materializarse, el potencial de crecimiento para estas acciones sería significativo.

Por eso hemos recopilado información sobre compañías del sector espacial que actualmente muestran determinados movimientos de mercado, con el objetivo de ofrecer una visión general sobre cómo están reaccionando a la creciente atención que está recibiendo esta industria.

Redwire corp.

Tecnología espacial, defensa y proveedor directo de SpaceX

Redwire es una empresa integrada de tecnología espacial y defensa que desarrolla infraestructura crítica para clientes comerciales y gubernamentales. Fabrica desde componentes para naves espaciales hasta grandes estructuras orbitales y sistemas de defensa.

Además, es proveedor directo de SpaceX, lo que ha amplificado el impacto de la IPO en su cotización.

El comportamiento reciente de la acción ha sido explosivo:

+115% en un mes

+203% en dos meses

Este rendimiento refleja tanto la influencia del efecto SpaceX como la enorme volatilidad del sector.

Aun así, conviene recordar que Redwire no es una compañía financieramente estable: ha registrado pérdidas netas de 114 millones en 2024 y 226 millones en 2025, lo que la convierte en una apuesta altamente especulativa.

Si el sector espacial crece, podría ser una de las grandes beneficiadas; si no, el riesgo es elevado.

MDA

Robótica espacial, satélites y uno de los gigantes históricos del sector

MDA Space es una de las compañías aeroespaciales más consolidadas del mundo. Es conocida por diseñar los icónicos brazos robóticos Canadarm utilizados por la NASA en los transbordadores espaciales y en la Estación Espacial Internacional.

Su negocio abarca robótica, operaciones espaciales, sistemas de satélites y geointeligencia.

A diferencia de Redwire, MDA es más estable a nivel financiero y corporativo, aunque también cotiza con múltiplos exigentes: su valoración ronda las 58 veces beneficios, lo que implica expectativas de crecimiento muy elevadas.

Su rendimiento reciente también ha sido notable:

+30% en el último mes

+120% en los últimos seis meses

Eutelsat

Operador global de satélites

Eutelsat Group es el tercer mayor operador de satélites del mundo por ingresos. A diferencia de Redwire o MDA, no fabrica hardware: opera su propia red global de telecomunicaciones y vende servicios de conectividad, transmisión de datos e internet de alta velocidad.

Además, provee redes seguras para ministerios, agencias de inteligencia y defensa.

Su relación con SpaceX es compleja: compiten directamente en conectividad satelital, pero al mismo tiempo dependen de SpaceX para lanzar parte de su infraestructura.

Su rendimiento reciente ha sido más moderado:

+6% en el último mes

+50% en los últimos seis meses

En cualquier caso, estas tres compañías representan solo una pequeña parte del amplio conjunto de empresas que conforman el sector espacial. El ecosistema incluye actores muy diversos en áreas como lanzamiento, satélites, infraestructura orbital, comunicaciones, observación de la Tierra o servicios tecnológicos, por lo que su evolución debe entenderse dentro de un universo mucho más amplio y heterogéneo.

Un sector amplio, diverso y con un potencial que SpaceX acaba de desbloquear

El sector espacial ofrece un abanico de oportunidades que va mucho más allá de los cohetes. Desde robótica avanzada hasta infraestructura satelital y servicios de comunicación global, cada subindustria presenta un perfil de riesgo y crecimiento distinto.

La llegada de SpaceX a bolsa no solo atraerá capital hacia la compañía de Elon Musk, sino que también dará visibilidad a todo un ecosistema que llevaba años creciendo en la sombra.

Para los inversores que quieran exponerse al impacto del mayor debut bursátil de la historia, estas compañías representan diferentes formas de participar en el desarrollo de un sector que podría convertirse en uno de los motores tecnológicos de la próxima década.

Cómo invertir en compañías espaciales desde XTB

Dentro de la oferta de productos disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a Redwire (RDW.US), Eutelsat (ETL.PA) y MDA (MDA.TO), tres de las compañías más relevantes dentro del ecosistema espacial global. Estas firmas operan en segmentos estratégicos como infraestructura satelital, robótica orbital, comunicaciones seguras y servicios de observación de la Tierra, sectores que están experimentando un crecimiento acelerado por la demanda de conectividad y tecnología espacial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Redwire, Eutelsat y MDA sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.