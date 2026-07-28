Materias primas en punto de inflexión: petróleo a la baja, oro resistente y mercados pendientes de la Fed

El sentimiento bajista domina hoy el mercado de las materias primas, reflejado en una variación media diaria negativa del -0,41 %, con solo seis activos registrando subidas. El sector energético está experimentando el descenso más pronunciado: el crudo Brent cae un 2,24 % en la jornada (más de un 8,4 % en la semana), mientras que el WTI retrocede un 1,96 %, impulsado por el creciente optimismo en torno a un posible acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán.

En el extremo opuesto se encuentran las materias primas agrícolas, donde el café lidera las ganancias con una revalorización del 5,73 %, lo que sitúa su cotización en un nivel extremo de +2,18 desviaciones estándar (Z-score) por encima de la media de los últimos cinco años.

A pesar de las correcciones actuales, los metales industriales y preciosos siguen manteniendo valoraciones históricamente elevadas, como reflejan las desviaciones extremas del cobre (+3,06σ), el oro (+2,76σ) y el aluminio (+2,12σ).

En el contexto global, cabe destacar las informaciones que apuntan a una desaceleración económica prevista en la India debido al impacto del encarecimiento del petróleo y a la volatilidad de los mercados bursátiles en Asia, factores que podrían afectar a la demanda industrial en el futuro.

En los próximos días, la atención de los inversores debería centrarse en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y en las decisiones de los bancos centrales, que marcarán la dirección futura del mercado.

Variación de los precios de las materias primas durante el último mes

Durante el último mes, el gas natural TTF, el café y el petróleo crudo registraron las mayores ganancias. Por otro lado, el gas natural estadounidense y el ganado también experimentaron subidas.

Fuente: XTB

Materias primas sobrevendidas y sobrecompradas

Desde una perspectiva de corto plazo, el ganado bovino se encuentra en una situación de fuerte sobreventa, alcanzando casi 2 desviaciones estándar por debajo de la media del último año. En cambio, el gas natural TTF, el maíz, el trigo y el algodón pueden considerarse ligeramente sobrecomprados.

Fuente: XTB

Petróleo crudo

Los precios del petróleo continúan registrando fuertes caídas en respuesta a las informaciones sobre el cese de los ataques mutuos y los intentos de retomar las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

Irán tiene previsto mantener conversaciones con Omán para reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Durante la última sesión, solo un petrolero atravesó este paso, mientras que en el estrecho de Bab el-Mandeb el tránsito repuntó hasta los siete petroleros, frente a una media de diez en los últimos meses.

El precio del Brent descendió hasta alrededor de 87 dólares por barril para el contrato de septiembre, mientras que el contrato de octubre cotiza por debajo de los 84 dólares. Por su parte, el WTI cayó por debajo de los 81 dólares por barril.

Si finalmente se alcanza un acuerdo con Irán, el mercado petrolero podría enfrentarse rápidamente a un importante exceso de oferta, estimado en hasta 2 millones de barriles diarios durante el cuarto trimestre de 2026. No obstante, conviene recordar que las previsiones anteriores de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han variado de un informe a otro, por lo que todo dependerá de la normalización de la navegación en los principales estrechos de Oriente Medio.

Las operaciones de carga se están reanudando en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), en Kazajistán, tras las interrupciones provocadas por ataques con drones. Asimismo, el mercado del petróleo y de los combustibles sigue viéndose afectado por los ataques ucranianos contra infraestructuras petroleras rusas. Se estima que hasta el 50 % de la capacidad de producción de combustibles de Rusia permanece fuera de servicio como consecuencia de estos ataques, lo que está generando problemas de abastecimiento en el mercado interno.

Las existencias mundiales de petróleo crudo y productos derivados aumentaron un 2,5 % (equivalente a 37,9 millones de barriles) en la semana finalizada el 17 de julio, reduciendo el déficit respecto a la media de los últimos cinco años.

Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos también aumentaron, aunque los informes más recientes apuntan a una nueva disminución de las existencias, situándolas cerca de los 300 millones de barriles.

Según Citi, la AIE podría coordinar nuevas liberaciones de reservas estratégicas si la situación no se normaliza en el corto plazo. El anterior programa de liberación de 400 millones de barriles está previsto que concluya en un plazo de uno a dos meses.

También se observa una aceleración significativa del procesamiento de combustibles en China, lo que podría estar relacionado con la normalización de la situación o con el interés por exportar combustibles (por ejemplo, a Rusia) aprovechando los elevados márgenes de refino. La utilización de la capacidad de procesamiento en las refinerías estatales ha aumentado desde aproximadamente el 67 % a comienzos de julio hasta el 75 % en la actualidad. En las refinerías privadas, la utilización ha pasado de alrededor del 43 % al 48 %.

Rutas marítimas a través de Irán y JMIC

Rutas marítimas propuestas a través de Irán y el JMIC. Cabe recordar que el uso de la ruta iraní conlleva la posibilidad de que Irán cobre tasas.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Acciones mundiales de petróleo y productos derivados

Las reservas mundiales de petróleo y sus derivados han aumentado recientemente.

Fuente: BloombergNEF

Producción y exportación de petróleo en Irán

La producción iraní se ha recuperado claramente, pero las exportaciones siguen estando aproximadamente tres veces por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del petróleo frente al margen de refinación

El precio del petróleo crudo está cayendo, mientras que el diferencial de precios muestra un ligero repunte y se mantiene cerca de máximos históricos.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Inventarios de petróleo crudo de EE. UU.

Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos se están estabilizando.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gas natural (TTF y Henry Hub)

Los precios de los contratos de gas natural en Europa (TTF) continúan cayendo y retroceden otro 3,1 %, hasta 56,46 EUR/MWh (64,21 USD/MWh), tras el desplome registrado a comienzos de la semana, que llegó a alcanzar el 10 % gracias al optimismo generado por la desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

Aunque los precios del gas en Europa siguen bajando, se está observando un aumento de la demanda en Asia, lo que podría desviar parte de los suministros procedentes de Estados Unidos hacia los mercados asiáticos. Esto podría dificultar el llenado de las reservas europeas antes del inicio de la temporada invernal.

En la actualidad, los almacenamientos europeos se encuentran llenos aproximadamente al 55 %, frente a una media del 71 % registrada en los últimos cinco años. El objetivo es alcanzar un nivel de llenado del 90 % antes del 1 de noviembre.

Los precios del gas natural en Estados Unidos también están registrando fuertes descensos, lo que podría reflejar el optimismo del mercado respecto a una posible reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, conviene recordar que Qatar no reanudará sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) a un ritmo normal al menos hasta mediados de septiembre, por lo que las exportaciones estadounidenses de GNL seguirán siendo elevadas durante varias semanas.

Un ligero descenso de las temperaturas en la región del Medio Oeste de Estados Unidos ha provocado una revisión a la baja de las previsiones de consumo de gas en el país.

Además, la intensidad del fenómeno de El Niño sugiere que el consumo de gas durante el próximo invierno podría ser inferior al habitual, lo que apunta a que las existencias actuales serían suficientes para cubrir la demanda.

El lunes, la producción de gas natural en Estados Unidos alcanzó los 113,1 mil millones de pies cúbicos diarios (bcfd), lo que representa un incremento interanual del 3,7 %. La demanda se situó en 81,4 bcfd, un 2,7 % más que hace un año, mientras que las exportaciones de GNL ascendieron a 18,1 bcfd.

Por su parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) elevó a comienzos de julio su previsión de producción media de gas natural hasta 111,2 bcfd.

Demanda de gas natural

La demanda de gas se mantiene por encima del promedio de los últimos 5 años durante el período de mayor consumo estacional. Se prevé que el consumo de gas para la producción de electricidad disminuya en las próximas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Reservas de gas comparativas

Las existencias comparativas han dejado de aumentar, pero se mantienen en niveles relativamente altos. No obstante, esto podría indicar una infravaloración de los precios del gas

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estacionalidad del precio del gas natural

El comportamiento actual de los precios es totalmente contrario a la estacionalidad a corto y largo plazo. Cabe recordar que los próximos dos periodos de renovación de contratos serán relativamente estables.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Pronósticos de temperatura

Aunque las temperaturas han sido ligeramente inferiores a las previstas recientemente, se espera que vuelvan a subir a principios de agosto.

Fuente: NOAA

Cotización del gas natural

Finalmente, el precio rompe la consolidación a la baja y pone a prueba el último soporte en el retroceso de 78,6. El año pasado, la ola bajista durante el verano terminó recién en la segunda quincena de agosto. Un rango similar indicaría actualmente 2,5 USD/MMBTU.

Fuente: xStation5

Precio del oro

El precio del oro cayó por debajo de los 4.050 dólares por onza en la antesala de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados descuentan actualmente una probabilidad ligeramente superior al 33 % de que la Fed apruebe una subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Al mismo tiempo, ya se da prácticamente por descontado un incremento completo de los tipos en la reunión de septiembre.

Una posible subida de tipos o un discurso más restrictivo (hawkish) por parte de la Reserva Federal podría impulsar al alza los rendimientos de la deuda pública y fortalecer el dólar, lo que aumentaría el riesgo de que el oro pierda el soporte de los 4.000 dólares por onza y se produzcan salidas de capital de los fondos cotizados respaldados por oro (ETF).

El oro se ha mantenido por encima de los 4.000 dólares por onza desde finales de junio gracias a las compras realizadas tras las correcciones del mercado (buying the dip) y a la sólida demanda por parte de los bancos centrales.

La tregua temporal en los enfrentamientos en Oriente Medio también ha contribuido a reducir las preocupaciones sobre un nuevo repunte de la inflación.

Estacionalidad del oro

El oro debería estar actualmente en la fase inicial de un repunte estacional. Sin embargo, hemos observado una consolidación durante aproximadamente un mes tras fuertes caídas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal

Se prevé que la tasa efectiva alcance el 4,2% en junio del próximo año, lo que implicaría dos subidas completas de tipos desde el nivel actual. El precio del oro es adecuado en relación con estas expectativas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Compras de oro por parte de ETF

A pesar del sentimiento mixto reciente, los ETF están comprando oro, y el repunte ya es mayor que en junio. Un mensaje moderado de Warsh podría impulsar el oro nuevamente hacia los 4200 dólares por onza.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del oro

El precio del oro intenta mantenerse por encima de la media de 25 periodos, tras el reciente intento de romper el canal de tendencia descendente.

Fuente: xStation5

Precio del cacao

Los futuros del cacao han caído con fuerza hasta situarse por debajo de los 5.200 dólares por tonelada y de las 4.000 libras esterlinas por tonelada, lo que supone un descenso de aproximadamente un tercio respecto a los niveles del año anterior.

Grandes compañías como Lindt, Barry Callebaut y Nestlé han informado de una caída en el volumen de ventas de chocolate (por ejemplo, Lindt registró un descenso del 7,5 % en el primer semestre), debido al elevado precio de los productos finales.

Las ventas en los mercados tradicionales continúan mostrando debilidad, aunque se aprecia una mejora significativa en Asia.

Las empresas están apostando por la innovación y por las tendencias en las redes sociales (como el chocolate al estilo Dubái) para recuperar clientes. No obstante, conviene señalar que, al mismo tiempo, la proporción de cacao utilizada en los productos finales está disminuyendo.

Las condiciones meteorológicas favorables en Costa de Marfil, Ghana y Nigeria están facilitando los preparativos para las principales cosechas, cuyo inicio está previsto entre finales de agosto y principios de septiembre.

Las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil desde el comienzo de la campaña alcanzaron los 2,11 millones de toneladas, frente a los 1,75 millones de toneladas registrados en el mismo periodo del año anterior.

El organismo regulador CCC de Costa de Marfil ha puesto en marcha una campaña para distribuir fertilizantes y plantones entre los agricultores en una superficie de 1,5 millones de hectáreas.

Las primeras estimaciones para la campaña 2026/2027 sitúan la producción de cacao en Costa de Marfil en 1,8 millones de toneladas, lo que supondría una disminución cercana al 20 % respecto al nivel de producción actual.

Según Transgraph Consulting, el superávit del mercado mundial del cacao en la campaña 2026/2027 se reducirá hasta apenas 80.000 toneladas, frente a las más de 400.000 toneladas previstas para la campaña actual, debido principalmente a la disminución de la producción.

Existencias de cacao en los mercados de futuros

La situación actual del mercado se refleja en el fuerte aumento de las existencias de cacao en las bolsas, a pesar de que, estacionalmente, ya deberíamos estar observando un ligero descenso, puesto que faltan dos meses para el inicio de la próxima temporada de cosecha.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Posiciones de los especuladores en el mercado del cacao

En las últimas semanas, los especuladores han reducido muchas posiciones cortas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del cacao

Fuente: xStation5

El precio del cacao ha experimentado una fuerte caída hasta los 5150 dólares por tonelada y se mantiene cerca del soporte correspondiente al retroceso del 38,2% de la última onda alcista, así como del rango de la mayor corrección en la actual tendencia alcista. Sin embargo, el precio se sitúa por debajo de la media móvil de 25 y 250 periodos. El soporte clave se encuentra en torno a los 4700 dólares, en el retroceso del 50,0%.