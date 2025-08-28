🥈Máximos mensuales en el precio de la plata

La plata está probando hoy niveles cercanos a los 39 dólares por onza, alcanzando su precio más alto desde el 25 de julio. El precio del metal precioso sube un 1% intradía posicionándose como una de las materias primas con mejor rendimiento en la sesión.
Las subidas se deben al optimismo en el sector de los metales preciosos. El oro ha superado los 3.400 dólares, sobrepasando su máximo reciente del 6 de agosto y cotizando en su nivel más alto desde el 23 de julio. Este repunte generalizado se produce tras las crecientes expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal en su próxima reunión de septiembre. Este optimismo se ve impulsado por las recientes declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, quien indicó que las decisiones de las reuniones de septiembre y siguientes de la Fed dependerán de los datos. Las expectativas del mercado estiman una probabilidad del 85% de un recorte el próximo mes.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Desde una perspectiva técnica, la plata superó sus máximos del 21 de agosto tras rebotar previamente desde su media móvil de 30 períodos. La zona entre las medias móviles de 30 y 50 períodos se ha convertido en un área clave de demanda para el metal. Los datos sobre el posicionamiento especulativo también sugieren un posible cambio, ya que las posiciones especulativas netas ya no se están reduciendo. Esto podría indicar un escenario similar al de enero, abril y mayo, cuando los períodos de consolidación de precios fueron seguidos de un fuerte repunte a medida que los compradores volvían al mercado.
Precio de la plata
Fuente : Plataforma de XTB
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.