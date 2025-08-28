🥈Máximos mensuales en el precio de la plata

La plata está probando hoy niveles cercanos a los 39 dólares por onza, alcanzando su precio más alto desde el 25 de julio. El precio del metal precioso sube un 1% intradía posicionándose como una de las materias primas con mejor rendimiento en la sesión.

Las subidas se deben al optimismo en el sector de los metales preciosos. El oro ha superado los 3.400 dólares, sobrepasando su máximo reciente del 6 de agosto y cotizando en su nivel más alto desde el 23 de julio. Este repunte generalizado se produce tras las crecientes expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal en su próxima reunión de septiembre. Este optimismo se ve impulsado por las recientes declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, quien indicó que las decisiones de las reuniones de septiembre y siguientes de la Fed dependerán de los datos. Las expectativas del mercado estiman una probabilidad del 85% de un recorte el próximo mes.

Desde una perspectiva técnica, la plata superó sus máximos del 21 de agosto tras rebotar previamente desde su media móvil de 30 períodos. La zona entre las medias móviles de 30 y 50 períodos se ha convertido en un área clave de demanda para el metal. Los datos sobre el posicionamiento especulativo también sugieren un posible cambio, ya que las posiciones especulativas netas ya no se están reduciendo. Esto podría indicar un escenario similar al de enero, abril y mayo, cuando los períodos de consolidación de precios fueron seguidos de un fuerte repunte a medida que los compradores volvían al mercado.

Precio de la plata

Fuente : Plataforma de XTB